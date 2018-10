Educación garantiza la entrega de libros y ayudas del Releo Plus para el curso 2018-2019 a pesar del fallo del TSJCyL

Publicado 24/07/2018 13:50:56 CET

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha garantizado a las familias beneficiarias del Programa Releo Plus 2018-2019 la entrega de libros y de las cuantías de la actual convocatoria a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula dos órdenes relativas al mismo en respuesta al recurso de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (APES), contraria a que los docentes hubieran de ocuparse de la gestión, recogida, catalogación y distribución de los libros.

En un comunicado remitido a Europa Press, la Consejería garantiza a las familias beneficiarias que recibirán los libros de texto y las cuantías de la convocatoria del próximo curso escolar 2018-2019, resueltas el pasado día 5 de junio, dado que el fallo "no afecta en ningún caso a la convocatoria de este año".

Asimismo, indica que una vez que el fallo sea firme, tendrá en cuenta las consideraciones del Tribunal en la elaboración de la próxima convocatoria del Programa Releo Plus, la correspondiente al curso escolar 2019-2020.

También recuerda que dichas consideraciones son de tipo "estrictamente procedimentales y no de fondo", pues el TSJCyL "ha considerado que se ha omitido el trámite de información pública", aunque el proyecto de la norma "ya había sido dictaminado por el Consejo Escolar de Castilla y León". "En ningún caso el Tribunal se pronuncia sobre si la participación del profesorado en el Programa 'Releo Plus' es competencia o no del mismo", concluye el comunicado.