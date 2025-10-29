Educación publicará esta semana la orden de subida salarial a los docentes pactada con los sindicatos

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha avanzado que esta semana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden por la que se materializa el aumento del componente de formación permanente --los denominados sexenios--, a los docentes de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal y que se reflejará en "la nómina de noviembre".

"Cumplimos lo firmado, cumplimos los compromisos y seguimos apostando por la educación en Castilla y León", ha señalado la titular del departamento durante su visita a las obras el IES Zorrilla de Valladolid.

La medida forma parte del acuerdo alcanzado en julio con los representantes de la Mesa Sectorial y se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4° sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del 5° sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales. Así, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal.

Lucas ha incidido en la apuesta de la Junta por la Educación cristalizada en este tipo de medidas y en las inversiones para mejorar los centros, como el que ha visitado hoy que forma parte de una de las 300 realizadas este año con una inversión de casi 19 millones, cifra muy "por encima" de la media del periodo 2015-2020 -9,9 millones-.

Concretamente, a la provincia de Valladolid se han destinado 3,6 millones para acometer 57 actuaciones. A ellas, hay que añadir los 1,6 millones de los convenios suscritos con las diputaciones provinciales con este mismo fin, ofreciendo una inversión total cercana a los 20,6 millones en la Comunidad.

"Inversiones que van a continuar y a crecer en un futuro próximo. El proyecto de presupuestos para 2026 viene con importantes inversiones en el ámbito educativo para Valladolid y su provincia. Solo en el capítulo de inversiones reales hay cerca de 14 millones y que es de 70 para toda la Comunidad", ha destacado Rocío Lucas.

180 AÑOS DE HISTORIA

Una de esas intervenciones es la que se está ejecutando en el 'Zorrilla'. Se trata de la restauración de los aleros y la cubierta, por un importe de 287.000 euros. "Una obra necesaria ya que, tras las fuertes tormentas, se produjeron desprendimientos en las cornisas del centro y se ha aprovechado para hacer una reparación de los aleros, así como un repaso general de todas las cubiertas. Hay que cuidar de todos nuestros centros y, con especial cuidado, de joyas como esta con 180 años", ha detallado. Así, en los últimos cinco años se han invertido más de 426.000 euros en este centro.

Al hilo de estas palabras, Lucas ha recordado otras inversiones programadas como los cerca de dos millones consignados en 2026 para el polideportivo del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Miguel Delibes', con una inversión total de 6,14 millones, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento o los 1,6 millones para la mejora de la envolvente y la iluminación del IES 'La Merced', los 800.000 para la ampliación del instituto de Portillo o diversas cantidades para obras en otros centros como los ascensores del CEIP 'Jorge Guillén' y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) 'Felipe II', el patio del 'Teresa Íñigo de Toro' o la sustitución de carpinterías en el IES 'Parquesol'.

A ellos se suman 6,4 millones para obras de reposición y mejora en centros de Infantil, Primaria y Secundaria, un millón para equipamiento en nuevas tecnologías o medio millón para nuevo equipamiento en FP. "Porque Valladolid y la educación son para nosotros una prioridad, como demuestra alguna de las importantes infraestructuras finalizadas, como la nueva sede de la de Arte y Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales que, con una inversión global de más de 8,5 millones euros, ya es una realidad", ha concluido la titular de Educación.