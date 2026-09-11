La Ejecutiva municipal del PSOE de León refrenda por unanimidad la candidatura de Diez a la Alcaldía

El alcalde de León, José Antonio Diez, en una imagen reciente. - EUROPA PRESS

LEÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva municipal del PSOE de León respaldó ayer por unanimidad la candidatura del actual alcalde y secretario general local, José Antonio Diez, para ser el candidato del partido socialista a la Alcaldía de León en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 y encabezar de nuevo el proyecto del PSOE en la ciudad.

Este respaldo se produce en el marco de lo establecido en los estatutos federales del PSOE para los alcaldes en ejercicio, que contemplan su derecho a concurrir como candidatos en las siguientes elecciones municipales sin necesidad de someterse a un proceso de primarias.

Tras más de siete años al frente de la Alcaldía de León, Diez afronta esta decisión con la voluntad de dar continuidad al proyecto socialista para la ciudad y seguir trabajando desde el Gobierno municipal por la defensa de los derechos e intereses de los leoneses, la mejora del municipio y el bienestar de su ciudadanía.

Tras conocer el respaldo a su candidatura, el alcalde reiteró que desde esa Alcaldía seguirá con la labor centrada en la lucha y reivindicación por el derecho de los leoneses a tomar sus propias decisiones, por su bienestar y sus mejores oportunidades, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Agrupación Municipal del PSOE de León.

"MI PARTIDO SIEMPRE SERÁ EL PSOE"

"Mi partido siempre será el PSOE, porque es el espacio político en el que creo y desde el que entiendo que puedo trabajar mejor por León. Mi manera de entender el socialismo es muy sencilla: poner a las personas en el centro, procurar el mayor bienestar para todos y defender siempre sus derechos y oportunidades", señaló José Antonio Diez.

Al mismo tiempo, Diez defendió con su gestión y su lucha por León su continuidad en la Alcaldía y añadió que quiere continuar como alcalde de la ciudad porque tiene "la misma ilusión, convicción y las mismas ganas de trabajar que el primer día". "Esta etapa ha demostrado que León puede avanzar y que merece un proyecto de futuro ambicioso. Yo quiero seguir contribuyendo a hacerlo posible desde el PSOE", subrayó.

Tras la reunión de ayer, la Comisión Ejecutiva Municipal trasladó su respaldo unánime al liderazgo de José Antonio Diez y a esta decisión de continuar como cabeza del proyecto socialista en León y puso en valor la experiencia acumulada del regidor durante más de siete años, la gestión y la voluntad de avanzar en la transformación del municipio; la reivindicación ante todas las administraciones que sea necesario y las cuestiones que demanden los leoneses.

HISTORIA, IDENTIDAD Y DERECHOS

Con este respaldo, el PSOE de León afronta las próximas elecciones municipales de 2027 con el objetivo de dar continuidad al proyecto de modernización, sostenibilidad y reivindicación de la historia, la identidad y los derechos de León.

Por otra parte, la Agrupación Municipal del PSOE celebrará este fin de semana la Fiesta de la Rosa, que tendrá lugar mañana desde de las 13.00 horas en el parque de La Candamia.