Eladio Martín García-Abril, nuevo director de la SER en Castilla y León

EL nuevo director de la Ser en Castilla y León, Eladio Martín. - PRISA RADIO

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Prisa Media ha nombrad a Eladio Martín García-Abril como nuevo director de la SER en Castilla y León, en sustitución de Ramiro Vega.

El hasta ahora director comercial regional en Castilla y León, inició su trayectoria profesional en el ámbito del marketing y la comunicación, ha y ocupado distintos puestos de responsabilidad en el grupo como jefe de ventas y director comercial en emisoras como Radio Algeciras, Radio Cádiz y Radio Valladolid.