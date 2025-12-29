Los embalses de la cuenca del Duero finalizan el año al 61,1% de su capacidad, tres puntos me nos que hace un año

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) finalizan el año 2025 al 61,1 por ciento de su capacidad, lo que supone más de cinco puntos por encima de la media de la última década (55,9 por ciento) y tres puntos menos que hace un año (64,2 por ciento).

Las precipitaciones registradas en la cuenca durante la última semana han permitido incrementar la reserva hídrica en 36,5 hectómetros cúbicos (hm3), por lo que sitúan el total en 1.744,1 hm3, según informa el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Son los embalses de León donde más se ha incrementado la reserva hídrica en la última semana debido a las precipitaciones, cifrada en 21,5 hm3, para un total asciende de 704,3 hm3. En concreto, los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 54,7 por ciento.

En Palencia el sistema del Carrión se sitúa en el 62,7 por ciento, mientras que el del Pisuerga, está al 61,2 por ciento. En Burgos, el sistema del Arlanza se encuentra al 57,8 por ciento de su capacidad, mientras que en Soria, el del Alto Duero se sitúa al 64,9 por ciento.

En Segovia, el sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja, alcanza el 54,3 por ciento de su capacidad; el sistema Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, se sitúa en el 54,9 por ciento y, por último, el sistema Tormes y el Águeda en Salamanca están al 75,3 y 69,6 por ciento, respectivamente.