Los embalses del Duero bajan hasta el 55,2% de su capacidad, 6,5 puntos por debajo que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 55,2 por ciento de su capacidad, lo que equivale a 132 hectómetros cúbicos (hm3) y 1,8 puntos menos que hace siete días, y 6,5 puntos por debajo que hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 14 de octubre un total de 4.198 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 7,5 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 47,7 por ciento, lo que supone 3.594 hm3. Asimismo, supone 6,5 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 61,7 por ciento, 4.693 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica almacena 29.745 hm3 y están al 53,1 por ciento de su capacidad. Esto supone 595 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 1,1 por ciento de la capacidad total de los embalses.

En comparación, los embalses están 5,7 puntos por arriba que el año pasado por estas fechas, cuando almacenaban 26.608 hm3. En este marco, el Segura sigue siendo la cuenca que almacena menos agua y está al 17 por ciento de su capacidad.

Esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han sido prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Tortosa, que ha registrado 205,8 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente mediterránea está al 49,7 por ciento y la atlántica, al 54,2 por ciento.

Las cuencas por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (68,5 por ciento), el Cantábrico Occidental (60,6 por ciento), el Miño-Sil (59,9 por ciento), las cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento), el Duero (55,2 por ciento), el Tajo (59,7 por ciento), el Guadiana (57,9 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (65,1 por ciento), el Ebro (53,3 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (74 por ciento).

Por el contrario, están por debajo de la mitad de su capacidad Galicia Costa (42,4 por ciento), Guadalete-Barbate (41,7 por ciento), el Guadalquivir (41,5 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,6 por ciento), el Júcar (49,3 por ciento) y el Segura, al final de la lista al estar al 17 por ciento.