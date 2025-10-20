Los embalses del Duero se encuentran al 43% de su capacidad, once puntos menos que hace un año

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.226,9 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 43 por ciento de su capacidad.

Este valor supone más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la última década y once menos que hace un año, han informado a Europa Press fuentes del Organismo de cuenca.

En concreto, en la provincia de León los sistemas Esla y Órbigo (los pantanos de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 35,2 por ciento, mientras que en Palencia el Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) se encuentra al 28,5 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 53,6 por ciento.

En la provincia de Burgos, el Sistema Arlanza (embalses de Arlanzón y Úzquiza) está al 57,9 por ciento y en Soria el Alto Duero (Cuerda del Pozo) al 60,5 por ciento, mientras que en el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) en Segovia se encuentra al 45 por ciento.

En Ávila, este mismo sistema (embalse Castro de las Cogotas) está al 47,3 por ciento de su capacidad, en Salamanca el Tormes (Santa Teresa) tiene su capacidad al 50,1 por ciento y el Sistema Águeda (Irueña y Águeda) al 37,3 por ciento.