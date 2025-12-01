Los embalses del Duero se encuentran al 54,1 por ciento, 5 puntos por debajo de lo registrado hace un año

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.545,4 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 54,1% de su capacidad, casi 7 puntos por encima de la media de la última década y 5 puntos por debajo de los valores de hace un año.

La reserva por sistemas es la siguiente: en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 45,4%; en Palencia (Camporredondo y Compuerto), en el sistema Carrión, al 51%; en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), perteneciente al sistema Pisuerga, al 56,6%; en Burgos (Arlanzón y Úzquiza), dentro del sistema Arlanza, al 55%; en Soria (Cuerda del Pozo), en el sistema Alto Duero, al 60,2; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), dentro del sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, al 49,5%; en Ávila (Castro de las Cogotas), correspondiente al Sistema Cega-Eresma-Adaja, al 49,3%; en Salamanca (Santa Teresa), dentro del Sistema Tormes, al 72,6%, y en el sistema Águeda (Irueña y Águeda), al 60,5%