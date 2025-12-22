Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran casi al 60 por ciento de su capacidad

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 10:14
Actualmente la reserva hídrica es de 1.707,6 hectómetros cúbicos, 54,9 hm3 más en la última semana VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) - Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.707,6 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 59,8% de su capacidad, cerca de cinco puntos por encima de la media de la última década y tres menos que hace un año. En la última semana las entradas suponen 54,9 hm3 más.

La reserva por sistemas es la siguiente: en León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, correspondientes a los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 53%; en Palencia, los de Camporredondo y Compuerto, en el Sistema Carrión, al 60,2%, y los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el Sistema Pisuerga, al 59,7%; en Burgos, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, en el Sistema Arlanza, están al 57,3%; en Soria, el de Cuerda del Pozo, en el Sistema Alto Duero, se encuentra al 64,3%; en Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, están al 53,6%; e en Ávila, el embalse de Castro de las Cogotas, en el Sistema Cega-Eresma-Adaja, se halla al 53%, mientras que en Salamanca, el de Santa Teresa, en el Sistema Tormes, está al 75,4%, y los de Irueña y Águeda, en el sistema Águeda, al 67%.

Esta información está disponible en la web de la CHD: www.saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.

