Los embalses del Duero gestionados por la CHD se sitúan al 39,5% de su capacidad, 3,5 puntos por debajo del pasado año

Archivo - Imagen de archivo del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan un total de 1.127,3 hectómetros cúbicos, lo que representa el 39,5 por ciento de su capacidad total, casi un punto porcentual por encima de la media de la última década (38,7 por ciento), aunque supone 3,5 puntos menos que el registro contabilizado hace un año, cuando se encontraban al 43 por ciento de su capacidad.

Según informa el organismo autonómico, por áreas geográficas y sistemas de gestión, los embalses de la provincia de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), que pertenecen a los sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 33,5 por ciento de su capacidad.

En la provincia de Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) registra un 22,7 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) alcanza el 43,5 por ciento.

Por su parte, los embalses del sistema Arlanza en la provincia de Burgos (Arlanzón y Úzquiza) se sitúan al 54,6 por ciento, y el embalse de Cuerda del Pozo en Soria (sistema Alto Duero) se halla al 50,8 por ciento de su capacidad.

En la provincia de Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto (sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja) se encuentran al 39,9 por ciento, mientras que el embalse de Castro de las Cogotas en Ávila (sistema Cega-Eresma-Adaja) alcanza el 37 por ciento.

Finalmente, en la provincia de Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) registra un 46,4 por ciento, mientras que el sistema Águeda (Irueña y Águeda) se sitúa en el 51,6 por ciento de su capacidad.