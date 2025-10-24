Emmanuelle Charpentier reclama inversión en la "estabilidad, creatividad e integridad" de la Ciencia

SALAMANCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Premio Nobel de Química Emmanuelle Charpentier ha defendido, al recibir el doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, la financiación de la Ciencia al asegurar que si se quiere "un futuro científico dinámico" se debe invertir en su "estabilidad, creatividad e integridad".

La microbióloga ha mostrado también su apoyo a los jóvenes investigadores, a los que ha dirigido una parte de su mensaje al animarlos a no temer "lo desconocido". "No es su enemigo, es su mejor maestro. La incomodidad de no saber es el comienzo del descubrimiento. Sed curiosos, pero también sed amables, porque la ciencia es una empresa humana y el progreso se basa en la confianza. Sed rigurosos, pero también imaginativos, porque los datos os dirán lo que es, pero la imaginación os ayudará a ver lo que podría ser. Y recordad que el éxito no se mide solo por el reconocimiento, sino por la contribución", ha apostado.

Para Charpentier, este reconocimiento de la USAL es un "recordatorio del poder perdurable del conocimiento" para que la sociedad se conecte a través del "tiempo, el lenguaje y la disciplina". "Gracias por esta distinción. Me emociona no solo como científico, sino como alguien que respeta profundamente el legado de conocimiento e investigación que define a esta universidad", ha agradecido Charpentier.

Durante la solemne ceremonia celebrada en la mañana de este viernes en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, la bioquímica francesa ha descrito algunos de los "profundos desafíos" a los que se enfrenta la humanidad.

Así, en el ámbito de la salud, campo en el que se están produciendo "grandes revoluciones" entre las que ha citado la edición genética y la inteligencia artificial que "prometen curar enfermedades que antes se consideraban incurables", se enfrenta, a su juicio, a nuevas amenazas como "las pandemias, resistencia a los antimicrobianos y desigualdades en el acceso a la atención sanitaria que exigen no solo innovación, sino también compasión y cooperación".

"En la agricultura debemos alimentar a una población mundial en crecimiento sin agotar los recursos del planeta. El futuro de los alimentos dependerá de nuestra capacidad para integrar la biología, la tecnología y la ecología, con el fin de producir no solo más, sino mejor y de forma más sostenible. Y en el ámbito medioambiental nos enfrentamos al reto decisivo de nuestro siglo: restablecer el equilibrio de los sistemas naturales de los que depende toda la vida", ha subrayado, para advertir que "la ciencia por sí sola no puede resolverlos, se requiere valentía en las políticas, creatividad en la economía y un compromiso ético compartido por todas las sociedades", ha detallado.

En esta tarea de afrontar los grandes retos, la genetista y directora del Instituto Max Planck para la Ciencia de los Patógenos en Berlín se ha mostrado convencida de que las universidades, "santuarios del pensamiento crítico", desempeñan "un papel único e insustituible".

En su discurso ha habido también referencias a su descubrimiento y comprensión del CRISPR-Cas9, un mecanismo que las bacterias utilizan como parte de su defensa inmunitaria adaptativa.

Esta herramienta precisa de edición del genoma, también conocida por "tijeras moleculares", se ha convertido, según Charpentier "en una tecnología revolucionaria y transformadora en las ciencias de la vida, la medicina y la agricultura".

"Se está utilizando para comprender los mecanismos de la vida, corregir defectos genéticos, combatir enfermedades y, potencialmente, desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles", ha finalizado.

EL ELOGIO DEL RECTOR

El proceso para llegar a este descubrimiento ha sido uno de los temas que ha elogiado el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en su discurso al destacar que "su ejemplo" recuerda "una verdad esencial: el auténtico progreso nace de la curiosidad sin cálculo". "De la ciencia no dirigida. De esa forma de estudio que se atreve a entender antes que a aplicar", ha añadido.

Asimismo, Corchado ha resaltado que ha sido su "valentía intelectual" la que, sin preverlo, ha abierto "nuevas fronteras para la humanidad".

En este sentido, el rector ha recordado que la Universidad de Salamanca ha sido un laboratorio de "ideas audaces y la figura de Charpentier representa exactamente lo que esta institución aspira a ser: un puente entre la tradición del saber y el futuro del conocimiento".

Finalmente, el rector ha insistido en que al recibirle como doctora 'honoris causa', la Universidad de Salamanca no le concede un título honorífico, "sino que la reconoce como parte de su comunidad intelectual y moral". "Su nombre se inscribe desde ahora en la historia de esta institución junto al de quienes dedicaron su vida a ampliar los límites del entendimiento humano", ha finalizado.

Por su parte, Alberto M. Pendás, el investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer y padrino de Charpentier, en su 'laudatio' ha recordado que "Emmanuelle, de niña, soñaba desde su Juvisy-sur-Orge, en las afueras de París, con ser desde una detective a una intelectual en cualquier ámbito del mundo académico desde ciencias puras a medicina o filosofía". "Vocaciones relacionadas con su vida científica que han condicionado su carrera y trayectoria vital y que son una mezcla de curiosidad, disciplina, independencia, inteligencia y determinación", ha subrayado.

Pendás ha reconocido la trascendencia científica de sus aportaciones y ha explicado que a través de los avances "liderados" por la empresa cofundada por Charpentier CRISPR therapeutics, se ha aprobado el primer tratamiento clínico basado en CRISPR para la anemia de células falciformes, "un nuevo hito de la medicina genómica".

"En un tiempo en que la ciencia parece supeditada a la rentabilidad, su trayectoria nos recuerda que las grandes revoluciones del conocimiento nacen del deseo de comprender, no del afán de producir", ha indicado Pendás.

Finalmente, el padrino ha señalado el significado especial al coincidir con el vigésimo quinto aniversario del Centro de Investigación del Cáncer, institución que ha propuesto a la doctora Emmanuelle Charpentier para este reconocimiento.