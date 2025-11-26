El emprendimiento en CyL crece un 1,2% y se sitúa en el 6,5% de la población según el informe GEM de la ULE

La rectora de la ULE, Nuria González y el director el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, Augusto Cobos, en la presentación del informe GEM. - ULE

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El emprendimiento en Castilla y León ha experimentado un crecimiento del 1,2 por ciento en 2024, situándose en el 6,5 por ciento de la población, según recoge el informe GEM 2024-2025 (Global Entrepreneurship Monitor) elaborado por investigadores de la Universidad de León (ULE).

De esta forma, se mantiene la tendencia creciente de los últimos años, ante el aumento del emprendimiento del 5,2 por ciento en 2022 y del 5,3 por ciento en 2023. Así se refleja en el informe GEM, presentado en el marco de las V Jornadas 'Emprender como sinónimo de éxito' que se celebran en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha destacado que dicho documento va "más allá de una mera estadística", ya que constituye un diagnóstico necesario para actuar "con rigor", para orientar políticas y para fortalecer el ecosistema del emprendimiento en Castilla y León.

El estudio, además, recuerda que el emprendimiento empieza "mucho antes de que nazca una empresa" y, en este contexto, la ULE asume como "una prioridad institucional" el emprendimiento y apuesta por una cultura emprendedora transversal, "presente en todas las facultades, en todos los ámbitos y en todos los perfiles", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La rectora ha incidido no sólo en el incremento del emprendimiento, sino también en el hecho de que el 9,6 por ciento de la población tiene intención de emprender en los próximos tres años, lo que sitúa el emprendimiento potencial de la Comunidad por encima de otras autonomías económicamente dinámicas como el País Vasco o Navarra.

En la presentación del informe GEM también ha participado el director el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, Augusto Cobos, que ha destacado que es "fundamental" conocer los datos antes de diseñar las políticas de apoyo "eficientes".

LAS MUJERES, MÁS EMPRENDEDORAS

El director del informe, Daniel Alonso, ha destacado los datos de emprendimiento femenino, que colocan a Castilla y León "por encima" en todas las categorías. Mientras que un 6,3 por ciento de los varones castellanos y leoneses se declara emprendedor reciente, un 6,7 por ciento de las mujeres forma parte de esta misma categoría en la Comunidad.

Respecto a la forma jurídica, la mayoría elige ser autónomo, pero entre ellas cada vez ganan más fuerza las sociedades cooperativas como forma jurídica, un 13,8 por ciento, frente al 4,4 por ciento en el caso de los hombres.

En cuanto al motivo para emprender, en 2024, según recoge el informe GEM, tanto para los emprendedores recientes como para los que lideran empresas consolidadas, ha sido "ganarse la vida" debido a la escasez de trabajo. La segunda motivación difiere entre los nuevos emprendedores y los consolidados; mientras los primeros dan más importancia a la creación de una riqueza o renta muy alta, los segundos le otorgan más relevancia a continuar con la tradición familiar.

Daniel Alonso también ha expuesto las cifras de abandono, que se situaron en el 3,1 por ciento. "Nos gustaría que fuese más baja y que, aunque nos sitúa por debajo de la media nacional, es un aspecto que tenemos que mejorar en los próximos años", ha añadido.

CAPITAL SEMILLA DE MENOS DE 17.000 EUROS

En lo que respecta al capital necesario para emprender, un 50 por ciento de los proyectos de negocio iniciados en 2024 en Castilla y León ha necesitado un capital semilla menor de 17.000 euros, lo que podría indicar la escasa envergadura de las iniciativas, pero al mismo tiempo mayor facilidad para su financiación. No obstante, es preciso destacar que un 16,1 por ciento de dichos proyectos de negocio necesitó un capital superior a 100.000 euros, lo que podría resultar en empresas con mayor tamaño en el futuro.

Sobre la procedencia del capital semilla en Castilla y León, se puede señalar que un 64,3 por ciento de las iniciativas se financia con los ahorros personales de los emprendedores, cifra muy similar a la obtenida en el caso de España (65 por ciento).

El perfil emprendedor, ha detallado Alonso, recoge que "la mayor parte de los emprendedores de Castilla y León tiene una edad comprendida entre los 25 y 54 años. Además, las personas con estudios de máster o estudios de doctorado presentan unas tasas de emprendimiento reciente superior al resto de las registradas en otras categorías y el 60 por ciento confirma que posee esa formación específica sobre emprendimiento y gestión empresarial.

Sobre la forma jurídica de las iniciativas emprendedoras recientes y consolidadas, la predominante es la del autónomo, tanto en Castilla y León como en España, seguida a gran distancia por la Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre todo en el caso de las empresas consolidadas. Además, la Sociedad Cooperativa alcanza en Castilla y León el 8,6 por ciento de las iniciativas emprendedoras recientes, más del doble que la media nacional.

¿UTILIZAN IA LOS EMPRENDEDORES?

Como novedad en la elaboración del Informe GEM Castilla y León 2024-2025, se ha preguntado a los emprendedores encuestados su opinión sobre la Inteligencia Artificial (IA). En general, la el uso de IA se refleja en el 18,9 por ciento de iniciativas recientes y 10,3 por ciento de las consolidadas, si bien se espera que su uso se incremente en los próximos tres años hasta el 21,2 y el 17,2 por ciento respectivamente, en línea con la tendencia general detectada a nivel español.

El informe GEM es un observatorio internacional que analiza el fenómeno emprendedor. Su actividad comenzó en el año 1999 gracias a la iniciativa conjunta de London Business School y Babson College. Desde entonces, se han publicado informes anuales sobre el fenómeno emprendedor de ámbito internacional, nacional, autonómico y provincial.