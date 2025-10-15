Un empresario eólico denuncia que Delgado le paralizó varios parques porque contaba con dos socios alemanes

Trib.- Un exjefe de Industria de Soria reconoce que había un "semáforo" que marcaba el estado de los parques eólicos- EUROPA PRESS

Recuerda una reunión de una hora con el entonces viceconsejero de Economía: "Me dijo que si me autorizaba los parques le cortaban la cabeza"

El exsocio y administrador de Ibervento, Javier Mozo Herrera, ha denunciado que el entonces viceconsejero de Economía de Castilla y León, Rafael Delgado, principal inculpado en la denominada 'trama eólica', le advirtió de la imposibilidad de autorizar los parques eólicos que impulsaba por contar con varios empresarios alemanes entre su accionariado, en lugar de incorporar a socios locales. "Me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza", es la frase "impactante" que el testigo ha puesto en boca de Delgado.

El testimonio del exresponsable de Ibervento se suma así al de otros promotores de parques eólicos a los que, supuestamente, se les presionó desde la Viceconsejería de Economía ocupada por Delgado para dar entrada en el accionariado de sus mercantiles a empresarios locales con condición 'sine qua non' para obtener la correspondiente autorización administrativa.