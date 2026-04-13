Empresarios apuntan a que la Cuenca del Duero necesita 5.800 millones de inversión para frenar sequías e inundaciones

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y Typsa han cifrado en 5.800 millones la inversión que necesita la Cuenca del Duerop para hacer frente a las sequías y las inundaciones.

Según el informe Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, que analiza las necesidades de inversión en infraestructuras del agua en el conjunto del país, España requiere una inversión estimada de 103.824 millones en el periodo 2026-2035 para hacer frente a las sequías y aminorar los efectos de las inundaciones, de los cuales, 5.834 de ellos corresponden a la Cuenca del Duero, (5.134 para atender demandas y 700 para afrontar inundaciones).

Las necesidades de inversión en la Cuenca del Duero son "evidentes", detallan desde Seopan a través de un comunicado. La auotonomía afronta "importantes retos" de modernización y adaptación de sus infraestructuras hidráulicas, la adecuación a las nuevas exigencias normativas en materia de saneamiento y depuración y la mejora de la resiliencia frente a episodios extremos.

Para reducir estos riesgos y proteger a la población frente a episodios extremos, el informe identifica y cifra las siguientes actuaciones. En concreto, 2.888 millones se deben destinar a infraestructuras para el ciclo urbano del agua, que incluyen la adaptación de las redes de saneamiento y depuración a la nueva legislación europea de aguas residuales, la implantación de sistemas de monitorización avanzada y la ejecución de actuaciones específicas para reforzar la capacidad hidráulica y operativa de las infraestructuras existentes.

Otros 1.265, según el informe, se deben destinar a la adaptación al cambio climático, con el incremento de recursos y gestión de la demanda, con especial foco en la modernización y mejora de la eficiencia de los regadíos.

Además, 489 se destinarían a infraestructuras en el marco de un Acuerdo Nacional del Agua, incluyendo actuaciones en presas, sistemas de abastecimiento y proyectos de recarga artificial de acuíferos.

Infraestructuras verdes, centradas en la mejora de las condiciones hidromorfológicas de los cauces, así como en programas de conservación, mantenimiento y restauración fluvial, incluyendo actuaciones en la provincia de Palencia, llevaría aparejada una inversión de 327 millones, mientras que 165 se destinaría al conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua, con el objetivo de reforzar la planificación, el seguimiento y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

En otro de los capítulos del informe, para la adaptación al cambio climático y reducción de los efectos de las inundaciones se destinarían las siguientes partidas. 520 millones para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y gestión del riesgo por inundación pluvial en áreas urbanas, orientados a la implantación de soluciones de drenaje sostenible, control de escorrentías y reducción del impacto de lluvias intensas en entornos urbanos.

Por último, 180 millones para infraestructuras verdes, mejora de las condiciones hidromorfólicas de cauces de la cuenca, y conservación, mantenimiento y mejora de cauces de la provincia de Palencia.

"La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como la del Duero, donde la demanda del recurso es muy elevada. Es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica", ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez.