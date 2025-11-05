El encendido navideño de León capital será el 27 de noviembre y la iluminación se extenderá a nuevas zonas

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de León, José Antonio Diez, brindando por la Navidad de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido de las luces navideñas en León capital será el próximo día 27 de noviembre y la iluminación se extenderá este año para llegar a más zonas, según las demandas efectuadas por los ciudadanos.

El encendido tendrá lugar en un gran acto que se llevará a cabo en la Plaza de Santo Domingo y está enfocado a todos los públicos, pero especialmente a los más pequeños.

Así lo ha explicado este miércoles el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha añadido que el objetivo del Ayuntamiento siempre es "mejorar" el festejo del año anterior.

En este sentido, ha precisado que para esta Navidad la ciudad contará con más motivos navideños y más ramos leoneses decorando las calles. "Estamos convencidos de que a los ciudadanos les va a gustar", ha apuntado Diez.

Las acciones que el Consistorio lleva a cabo de cara a la celebración navideña tienen como objetivo aportar a la ciudadanía más felicidad en una época "entrañable", sobre todo a los menores y también están orientadas a facilitar el impulso del comercio tradicional.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, donde ha participado en la presentación de la Feria del Vehículo de Ocasión.