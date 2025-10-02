Enfermos hepáticos de CyL se asocian y se darán a conocer a través de mesas informativas que inician en el Río Hortega

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios pacientes con patología hepática han dado el paso, tras un año de encuentros, para crear la Asociación de Personas Enfermas y Trasplantadas Hepáticas de Castilla y León (Pethcyl) que se darán a conocer a través de diferentes mesas informativas que se iniciarán el próximo lunes, 6 de octubre, en el hospital Río Hortega de Valladolid.

"Tras un año de encuentro entre varios pacientes con patología hepática damos el paso y formamos esta entidad, con el fin de ayudar y aportar a personas que estén en nuestra misma situación patológica, así como a sus familiares y entorno cercano; sociedad y ciudadanía en general, la información y el apoyo necesario para que su camino ante una adversidad sea mejor llevada", señalan desde la asociación.

Por este motivo durante el mes de octubre, mes dedicado al hígado, instalarán mesas informativas en los hospitales de la región para darse a conocer e informar de la necesidad de donar órganos y llevar una vida saludable. "Un punto de encuentro donde conversar con los pacientes que se quieran interesar al respecto", añaden.

En Valladolid estarán el día 6 de octubre de 10.00 a 14.00 horas en el Río Hortega.