Entregadas las llaves del monasterio de Belorado, del que "faltan muchas cosas" tras el desahucio de las cismáticas

Sor Amparo, que ha visitado el convento tras el desahucio. - EUROPA PRESS

Los abogados de las cismáticas confían en que el Supremo anule el desahucio

BELORADO (BURGOS), 12 (EUROPA PRESS)

Uno de los abogados de las monjas la cismáticas de Belorado, Florentino Aláez, ha asegurado que el lanzamiento que se ha producido este jueves a las 9.30 horas "es provisional" ya que como ha explicado, hasta que el Tribunal Supremo no decida sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa de las cismáticas, "la sentencia no será firme".

En la mañana de este jueves se ha ejecutado la sentencia de desahucio del monasterio de Belorado pero Aláez tiene la esperanza de que el Alto Tribunal invalide la demanda del Arzobispado y les devuelva a las cismáticas la titularidad del monasterio y ha aseverado que "tarde o temprano, las monjas regresarán a Belorado".

En este sentido quedan varios frentes abiertos, como son, además del recurso de casación por el desahucio, otro desahucio por precario de Orduña, que actualmente está suspendido a la espera de la resolución de la audiencia Provincial de Bilbao. Una tercera causa es el procedimiento relativo a Derio, que se encuentra "sin actuaciones recientes" y varias diligencias previas en diversos juzgados por "otras causas derivadas de este conflicto".

A las 9.30 horas de este jueves, se han presentado en el Monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado varias dotaciones de la Guardia Civil, vehículos de Juzgado de Briviesca y tres religiosas de la Federación de Aránzau a la que pertenecen las clarisas del Norte de España.

Tras la entrega de un "cajón de llaves", como han relatado, se ha procedido a la inspección de las instalaciones por espacio más de tres horas tras lo que la autoridad judicial he entregado el convento a los delegados del Comisario Pontificio, monseñor Mario Iceta, y a las tres religiosas.

Por su parte, el abogado de la Federación de Clarisas, Gerardo Sanz-Rubert, que ha estado acompañado por sor Amparo, ha explicado, que tras recorrer el monasterio se ha levantado acta porque "faltan muebles, documentación y parte del archivo del monasterio", además de que también faltan retablos de la iglesia.

Falta muchas cosas, ha aseverado Sanz-Rubert aunque a preguntas de los medios ha aseverado que los objetos de valor y de patrimonio "se llevaron en la anterior redada" pero a lo largo de la mañana, la inspección del monasterio se ha prolongad durante tres horas para dejar constancia "del estado del inmueble y de los elementos que faltan".

Durante la jornada también se ha procedido al "cambio de cerraduras del monasterio" tras la entrega de llaves por parte de la comisión judicial y como ha explicado Sanz- Rubert, esta medida se ha adoptado para garantizar "la seguridad del recinto", tras la entrega de las llaves.

Junto al apoderado del Comisario Pontificio, han participado en la recepción del Monasterio la madre Javier Soto, sor María Mercedes Iradi y sor Carmen Ruiz, presidenta, vicaria y secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, respectivamente.

SOR AMPARO.

Una de las más veteranas del convento, con más de veinte años de residencia en La Bretonera, Sor Amparo, ha regresado a su "casa" dos años después de abandonarla con la llegada del autodenominado obispo Pablo Rojas y de Francisco José Cero.

Sor Amparo ha explicado que ha pasado buena parte de la mañana en el coche "esperando a que terminara el registro". En ese momento le han dejado entrar para ver la comunidad, recientemente recuperada y ha tenido un recuerdo especial para todas las hermanas con las que convivió durante casi 20 años, a las que, como ha dicho "quiere mucho" al tiempo que ha reconocido que le "da mucha pena lo que han hecho".

El futuro del convento dependerá de la decisión de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, en la que sigue integrado el Monasterio de Belorado.