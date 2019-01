EPA.El PP sitúa a CyL en la tercera CCAA con mayor descenso porcentual del paro y cuarta con menor tasa de paro juvenil

Publicado 29/01/2019 14:51:21 CET

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo del PP en las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, se ha felicitado hoy por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al último trimestre del año que, como así subraya, sitúan a Castilla y León en la tercera comunidad con mayor descenso porcentual del paro y en la cuarta con menor tasa de empleo juvenil.

Los datos son "esperanzadores" para el parlamentario 'popular', que, en declaraciones a Europa Press, resume la tendencia observada, mes tras mes, en que "Castilla y León va por la buena dirección, lo que no supone caer en el conformismo por cuanto es preciso trabajar para que el empleo sea cada vez de más calidad".

En el análisis de los datos, Fernández Santiago recuerda que la Comunidad contaba con casi 30.000 parados menos a finales de 2018, lo que supone la creación de 25.000 nuevos puestos de trabajo en un año, lo que se traduce en una caída del paro del 18,46 por ciento, seis puntos por encima de la media de España, del 12,18.

Pero además, el político del PP se felicita de que Castilla y León se ha colocado en la tercera comunidad con mayor descenso porcentual de parados, hasta situarse en una tasa de paro del 11,22 por ciento, tres puntos inferior a la media española, del 14,45, diferencia lograda en un año, a lo que se añade la notable mejora registrada en materia de paro juvenil.

A este respecto, Fernández Santiago, pese a reconocer que aún es elevada, del 25,47 por ciento, incide, sin embargo, en el hecho de que se ha rebajado ocho puntos en comparación con la media española, situada en el 33,54 por ciento, lo que supone una caída de siete puntos en relación al año anterior.

PARO JUVENIL Y DIÁLOGO SOCIAL

En este sentido, el político confía en el espaldarazo que la lucha contra el desempleo juvenil recibirá este año en el marco del Diálogo Social, al igual del recibido anteriormente por el colectivo de parados de larga duración de más de 55 años, como demuestra el dato de que el número de desempleados se ha reducido el último año en más de 20.000 personas, casi un 25,55 por ciento, "y ello es gracias a las políticas de la Junta y a los acuerdos adoptados en el referido marco con la patronal y los sindicatos".

Fernández Santiago no ha pasado tampoco por alto el incremento de la tasa de actividad registrado en el último año, cifrado en un 0,9 por ciento, "que aunque no es mucho, por lo menos no ha caído, a diferencia de otras comunidades autónomas", advierte.