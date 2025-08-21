El equipo de Gobierno de Galindo y Perahuy defiende su gestión del agua ante las acusaciones de la oposición

El equipo de Gobierno de Galindo y Perahuy defiende su gestión sobre el suministro del agua ante acusaciones de la oposición. - AYUNTAMIENTO GALINDO Y PERAHUY

SALAMANCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Galindo y Perahuy, en Salamanca, ha defendido su gestión sobre el suministro del agua en el pueblo, ante las "graves e infundadas acusaciones" vertidas por el concejal José Ramón Hernández (PSOE), respecto a los problemas de abastecimiento.

Desde la Alcaldía del municipio salmantino, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha manifestado que en ningún momento se ha producido una "ausencia total de suministro" y mucho menos "de salubridad", al tiempo que asegura que informa "de forma puntual a los vecinos a través de los diferentes canales de comunicación que posee (página web, aplicación móvil, redes sociales y canal de WhatsApp) sobre cualquier incidencia que se ha podido producir en el suministro de agua".

Además, recuerda haber llevado a cabo recientemente "una asamblea informativa en la que se expuso la situación real en este asunto, además de responder cualquier cuestión o duda que los vecinos que participaron pudieron exponer".

Según el equipo de Gobierno, a este encuentro también asistió el concejal del PSOE, José Ramón Hernández, y "fueron respondidas sus dudas, sin que hasta la fecha haya puesto algún reparo en este asunto en los Plenos Municipales. Sin embargo, se permite la licencia de sembrar la duda sobre la limpieza e higiene de las cubas con las que se suministra agua de forma temporal a la población, demostrando un absoluto desconocimiento y, lo que es peor, un atrevimiento impropio de alguien que se supone es representante de los ciudadanos".

En este sentido, el equipo de Gobierno ha reconocido que lleva a cabo "medidas encaminadas a paliar los problemas en el suministro del agua", aunque tiene en cuenta "el significativo deterioro de las instalaciones heredadas de la anterior Corporación municipal".

Entre estas medidas, han enumerado desde el Ayuntamiento, se encuentra "el refuerzo del punto de suministro de agua en la zona de Perahuy, destinando a tal efecto el punto de riego de Galindo; la gestión de un nuevo sondeo; la gestión para la instalación de un filtro de nitratos; la adhesión al proyecto de abastecimiento de agua de Almenara (río Tormes), así como la detección y reparación de fugas en la red, con doce actuaciones ya reparadas en la zona de chalets, y otras en el resto de municipio".

Asimismo, el equipo de Gobierno municipal ha lamentado las acusaciones vertidas por el concejal socialista sobre la "ausencia total de interés y soluciones", así como la "desidia, ineficacia y dejadez" en la prestación de servicios públicos, o con el mantenimiento y cuidado de infraestructuras públicas.

Estas declaraciones, han asegurado desde el equipo de Gobierno, "ponen de manifiesto el absoluto desconocimiento que el edil tiene sobre el municipio, así como sobre las acciones que desde el Ayuntamiento se llevan a cabo desde el inicio del actual mandato".

Recuerdan que desde que el actual equipo de Gobierno tomó posesión en junio de 2023, ha llevado a cabo y están en proyecto de ejecución numerosas actuaciones, como la sustitución de todas las bombas de impulsión de agua para el abastecimiento en el depósito de Galindo; la sustitución de las bombas de cloración y tratamiento de agua en este mismo depósito; la instalación de control remoto (servidor) para controlar los niveles de agua en los depósitos de Perahuy o la instalación de una bomba en el sondeo de Perahuy para reforzar el suministro de agua en la zona de los depósitos verdes.

Actualmente se encuentra en periodo de tramitación un nuevo sondeo de agua en la Finca La Granja para el refuerzo del abastecimiento de agua, que servirá para dar servicio no solo a Perahuy y la zona 'Y', sino también a Galindo, con un coste de 50.000 euros, destacan.

Además, para el tratamiento del agua de la piscina municipal, han asegurado haber invertido más de 31.000 euros en dosificadores automáticos de cloro y PH (sistemas obligatorios que hasta ahora no se habían aplicado) y han instalado un nuevo cuadro eléctrico para el control de las bombas de agua. También, han añadido, se ha impermeabilizado el depósito de agua de las urbanizaciones, se han llevado a cabo reparaciones por fugas en depósitos verdes, la instalación de placas fotovoltaicas en el depósito de Perahuy para una gestión más eficiente en las bombas de propulsión de agua, así como en los depósitos de Galindo para bombas de presión.

En otro orden de cosas, el equipo de Gobierno ha apuntado que, actualmente, se encuentra en proceso de licitación de obra para el tratamiento de aguas residuales (EDAR) en el pueblo, con un presupuesto de 80.000 euros, así como en las urbanizaciones, con un presupuesto de 800.000 euros (financiado a través de SOMACYL, con la participación de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Galindo y Perahuy).