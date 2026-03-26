La Ercina (León) aprueba por unanimidad la moción por la autonomía de la Región Leonesa

Ayuntamiento de La Ercina (Leóbn), que ha aprobado la moción por la autonomía de la Región Leonesa. - UPL

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de La Ercina (León) ha aprobado por unanimidad la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa y se suma así al creciente número de ayuntamientos en reclamar la autonomía.

De los siete concejales que conforman la corporación municipal (cuatro del PSOE, dos de UPL y uno del PP) todos los presentes han votado a favor de la moción, aunque la edil del PP se ha ausentado por motivos personales.

De esta forma, la propuesta de UPL, en concreto del concejal Feliciano Álvarez González, ha salido adelante y convierte a La Ercina en el municipio número 73 en aprobar la moción por la autonomía de la Región Leonesa, lo que representa a una población de 265.544 personas en León, el 58,23 por ciento.