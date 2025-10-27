El escritor Sergio del Molino, premio La Sombra del Ciprés 2025

ÁVILA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Sergio del Molino será galardonado el próximo día 1 de noviembre con el premio La Sombra del Ciprés 2025, ha anunciado este lunes la Asociación Cultural de Novelistas Abulenses.

La Sombra del Ciprés, por décimo año, celebra su gala literaria con el fin de "reconocer y homenajear la labor de diferentes personas, librerías, asociaciones, instituciones, medios de comunicación" y, en definitiva, a quienes forman parte, en su día a día, "de la actividad cultural de la ciudad y provincia de Ávila y ayudan a impulsar las letras, a los autores y a sus creaciones; muy especialmente a los autores abulenses".

Los premios hacen referencia a los títulos de obras del escritor vallisoletano Miguel Delibes en homenaje también al autor, referencia en esta asociación a la que pone nombre una de sus obras más conocidas, que se desarrolla en Ávila.

El premio Sombra del Ciprés es el que siempre tiene una proyección nacional y en esta ocasión ha recaído en Sergio del Molino, madrileño ligado también a Valencia y Zaragoza, que se dio a conocer en el año 2013 con su obra La hora violeta, premio Ojo Crítico, y alcanzó el reconocimiento con uno de los libros del año 2016, su ensayo La España Vacía.

Autor de varias novelas, como Los alemanes (Premio Alfaguara 2024), Del Molino es también conocido por sus ensayos y columnas, así como por ser colaborador en espacios radiofónicos nacionales.

Con este premio, la Asociación homenajea "su capacidad crítica y analítica, con especial interés por temas como la identidad, el territorio o la herencia, a través de todas estas facetas literarias, cimentada siempre en un exquisito manejo del idioma y un amplísimo y didáctico bagaje cultural", han señalado desde la organización.

OTROS GALARDONES

Junto a él, recogerán también el premio diversas personas o empresas de Ávila, como la librería Notas, con el premio El Hereje, por ser "foco literario en la zona sur de la ciudad y que está a punto de cumplir 30 años".

También la periodista abulense Ana Agustín, con el premio El Tesoro, por estar "siempre volcada en la promoción de la literatura y reconocida poetisa"; y Ana de Marcos Jiménez, responsable de la Biblioteca Municipal de Lanzahíta, "premio María Moliner de animación a la lectura en el 2024" y que recogerá esta vez el premio El Camino.

El premio Pegar la Hebra irá a parar al artista abulense Jorge Marazu, "referente artístico de la provincia y poeta de la voz musicada".

Estos galardones se completan con el premio elegido por el Casino Abulense desde sus inicios, el premio Madera de Héroe, que este año recae en Jorge Díaz de la Torre, "gestor cultural, arqueólogo y escritor"; y también con menciones especiales anuales, que en esta ocasión recaerán en Ramiro Gallego Pindado y María Belén Gómez Gómez, "trabajadores del Auditorio de San Francisco, por su continuo apoyo a la Asociación y a muchas otras actividades culturales".

La gala tendrá lugar precisamente en este auditorio, como siempre se ha hecho, y también como siempre con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Será el 1 de noviembre, a las 19.00 horas, gracias también a la colaboración anual del Ayuntamiento de Ávila y el patrocinio del Casino y la Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila.

La gala tendrá, como ya es habitual, un hilo conductor sorpresa, buscando ser un evento dinámico y entretenido. "Confiamos en que el público siga apoyándola como siempre con su asistencia y cariño".