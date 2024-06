Los escritores Gurrutxaga y Balius destacan la importancia de compartir experiencias sobre los problemas de salud mental

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Zuhaitz Gurrutxaga y Fernando Balius han destacado la importancia de compartir experiencias sobre los problemas de salud mental durante la mesa redonda titulada 'Está bien pedir ayuda', organizada por la Feria del Libro de Valladolid en colaboración con la Fundación Intras.

La actividad ha estado moderada por el periodista y miembro del servicio de comunicación de Intras, Daniel G. Rojo, según ha indicado el Consistorio vallisoletano a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"No soy psicólogo ni psiquiatra, pero compartir mi experiencia puede hacer que la gente no se sienta sola", ha indicado Gurrutxaga. Por su parte, Bailus ha asegurado que escribir 'Desmesura' ha sido su manera de decirle a otros que no están solos.

Asimismo, Zuhaitz Gurrutxaga, autor del libro 'Subcampeón', ha abordado su propia lucha con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y cómo la escritura le ha permitido conectar con otros que enfrentan situaciones similares.

"Mi intención inicial al escribir 'Subcampeón' no era ayudar, sino compartir un material narrativo interesante", ha explicado el autor. Igualmente, ha trasladado que hace 20 años, cuando él pasó por eso, "creía que estaba solo y loco", al no tener referentes, ni hablar del TOC.

Asimismo, Gurrutxaga ha destacado cómo la conversación sobre la salud mental ha evolucionado en los últimos años, especialmente tras la pandemia. "La pandemia nos ha igualado mucho a todos. ¿Quién no ha tenido ansiedad, miedo o presión durante ese tiempo? Esto ha ayudado a que se hable más de salud mental, rompiendo tabúes", ha añadido.

Además, ha mencionado los mensajes que ha recibido de exfutbolistas y jugadores actuales que se han sentido identificados con su relato, subrayando la universalidad de estas experiencias.

Por otro lado, Fernando Balius ha abordado el desafío de tratar temas de salud mental a través del arte gráfico: "El cómic es una herramienta poderosa para contar historias difíciles de una manera accesible y visualmente impactante", ha aseverado Balius.

Finalmente, ha reflexionado sobre el estado actual del discurso sobre salud mental. "Aunque se habla más de ansiedad y depresión, todavía existen tabúes sobre otras experiencias, como escuchar voces o tener paranoias. Es fundamental seguir trabajando para integrar estas realidades en la conversación social", ha concluido.