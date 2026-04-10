La escultura homenaje a la fiesta de La Saca de Soria costará 600.000 euros y se ubicará al final de paseo de El Espolón

De izda a dcha, Pablo Bárez, Alberto Ruiz, Ricardo González y Carlos Martínez presentan la maqueta de la escultura homenaje a La Saca de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escultura monumento homenaje a La Saca, dentro de las fiestas de San Juan de la ciudad de Soria, costará 600.000 euros, estará a pie de calle y se ubicará al final del Paseo de El Espolón.

El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, en uno de sus últimos actos como regidor, ha presentado junto a los escultores esta maqueta con 14 figuras (siete toros, tres sanjuaneros a pie y dos caballistas con los caballos).

La figura será de 5.000 kilos de acero, 14 metros de largo y tres de alto, con un plazo máximo de 21 meses, aunque se confía en que se instale antes, ha sostenido el primer edil.

Martínez ha señalado que esta escultura "tiene que ser una referencia de las fiestas y una referencia ornamental de la ciudad". "Un homenaje a la fiesta más grande que tenemos los sorianos, que nos toca la fibra y que una vez más forma parte de un artista soriano, en las manos de Ricardo González Gil, que hace una propuesta y que completará un compromiso que se certifica en esta última Junta de Gobierno Local", ha expresado el alcalde.

También se ha referido al "broche oro" en lo que ha sido su última Junta de Gobierno en la que se cumple con un "anhelo" desde hace un par de años.

El escultor Ricardo González ha apuntado que es un proyecto de hace mucho tiempo ya que hace 17 años en el primer simposium de escultura de Soria ya le comentaron la necesidad de hacer un homenaje a La Saca y desde hace unos tres años, con el visto bueno de Martínez, se empezó a trabajar en él con "colaboradores exclusivamente sorianos".

El proyecto es de Ricardo González Gil, César Antón López y Pablo Bárez Cueto con Alberto Ruiz de Mendoza como maquetista. La imagen gráfica es de Nedim Dzananovic y la impresión es de Elka Creaciones.

A PIE DE CALLE

El escultor ha señalado que, como todas las esculturas, "se va a realizar con terminaciones muy realistas" por lo que las texturas de elementos como los músculos de los toros será de las partes más complicadas.

Una de las características es su ubicación, a pie de calle, distinta a la escultura de San Fermín que luce en Pamplona sobre una peana.

En este sentido, se trabajará para que no haya elementos que puedan dañar al público, en especial a los niños. El escultor ha destacado que esta figura pueda ser accesible a los sorianos y también a los turistas, a la hora de hacerse fotos en ella, y que también conozcan más esta fiesta sanjuanera.

A este respecto, ha apuntado que mucha gente conoce a Gerardo Diego, Bécquer o Leonor gracias a las esculturas que hay en la ciudad.