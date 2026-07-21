Esguevillas, El Campillo, Torrelobatón y Mayorga (Valladolid) acogerán los conciertos de la III Música para el Alma

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las localidades vallisoletanas de Esguevillas de Esgueva, El Campillo, Torrelobatón y Mayorga acogerán los conciertos de la tercera edición de Música para el Alma, iniciativa de la Diputación y el Arzobispado que se lleva a cabo en iglesias del mundo rural.

El objetivo de este evento, creado en 2023, es poner en valor el "tesoro" del rico patrimonio en iglesias, pinturas, esculturas, retablos y música de la provincia, así como el talento, sumado a la creatividad de tantos miembros de la comunidad diocesana.

En esta tercera edición, las localidades de Esguevillas de Esgueva, El Campillo, Torrelobatón y Mayorga serán las sedes que acojan los "conciertos para el alma", en colaboración con sus respectivos ayuntamientos.

En todos los casos tendrán lugar a las 21.00 horas, con la interpretación del grupo Voces de Laguna el 25 de julio en Esguevillas y el 16 de agosto en El Campillo, y del Academia Vocal Ensemble, el 18 de agosto en Torrelobatón y el 12 de septiembre en Mayorga, en este caso en la Ermita de Santo Toribio.

Estos eventos se desarrollarán en el "espacio incomparable" de sus templos para aunar el patrimonio material con el inmaterial de las obras musicales. La entrada a todos los conciertos será libre y gratuita hasta completar el aforo de los templos.

La puesta en marcha de esta tercera edición responde a una "profunda convicción pastoral, artística y social", "devolver la vida y el esplendor a las raíces comunes a través de la belleza". Nuestras iglesias rurales no son meros monumentos del pasado ni contenedores vacíos de valor arqueológico. Son la expresión viva de una fe y una devoción que supieron hacerse arte a través de la materialidad de la piedra y la madera", han señalado la institución provincial y el Arzobispado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los objetivos de estos conciertos son la dinamización rural, acercar la cultura musical "de primer nivel" a los municipios de la provincia durante el verano; el diálogo fe-cultura, unir la herencia arquitectónica sacra con la experiencia espiritual de la música coral y colaborar institucionalmente para "fortalecer los lazos entre la Iglesia, la Diputación y las administraciones locales para el beneficio común de los ciudadanos".