El espacio de la Antigua Hípica Militar se denominará 'Pingüinos Arena' en "reconocimiento" a la concentración motera

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha avanzado que el espacio de la Antigua Hípica Militar pasará a llamarse 'Pingüinos Arena' en "reconocimiento permanente" a uno de los eventos "más diferenciadores" de la ciudad.

Así lo ha avanzado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a las instalaciones. En este foro, el regidor ha querido agradecer a la organización, que recae en Turismoto, su "compromiso y dedicación" con la concentración motera invernal "más importante de Europa".

Un cambio de denominación que se tramitará de forma inminente ya que depende de la Concejalía de Turismo para que "quede oficializado" lo antes posible.

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a todos los participantes del evento a "disfrutar" de la hospitalidad de los vallisoletanos. "Que nos conozcan, porque si nos conocen van a volver", ha asegurado para hacer hincapié en "todo lo que tiene que ver con la seguridad".

Así, ha recordado que Auvasa ha habilitado autobuses lanzaderas para que se puedan trasladar a las instalaciones, al tiempo que ha agradecido el despliegue de efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos, Protección Civil para "velar" porque todo transcurra con normalidad.

Carnero ha recordado que el proyecto que envuelve a esta concentración es "universal", ya que no solo se "disfruta" en la capital, sino que se ha extendido a "distintos municipios de la provincia".

Al hilo de estas palabras, el primer edil ha incidido en que no solo es "fundamental" la repercusión de Pingüinos a nivel "económico" para la ciudad, con "una alta ocupación hotelera estos días", sino también social "que habla de una ciudad entregada a los pingüinos, al mundo de la moto, y de unas personas, los amantes de la moto, entregados a Valladolid". "Eso me parece importantísimo y fundamental, Valladolid se la conoce por muchas cosas, pero también por la moto, y Pingüinos", ha valorado para recordar que la ciudad, con esta concentración "estira la Navidad en un periodo en el que en el resto de España "no acontece nada".

MÁS ACCESIBLE

Por último, Carnero ha destacado que la edición de este año presentará una "novedad" en cuanto a la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Así, ha anunciado "un punto acotado" para que el colectivo pueda "disfrutar de todos los acontecimientos, tanto musicales como del resto de eventos", trabajando "de la mano" de Impulsa Igualdad a través de la Mesa de la Discapacidad.