Espacio Joven acoge la quinta edición de 'Leónjoven Youth Talks' el 13 de noviembre

Cartel de la quinta edición de 'Leónjoven Youth Talks', que se celebrará el día 13 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León pone en marcha la quinta edición de 'Leónjoven Youth Talks', que se celebrará el próximo 13 de noviembre a partir de las 18.30 horas en Espacio Joven Vías mediante cinco charlas que pretenden servir de altavoz a la juventud leonesa.

En ellas los ponentes contarán sus experiencias, desafíos, proyectos y acciones que "cambiaron o cambiarán el mundo"; ideas que servirán de inspiración y motivación a otros jóvenes y que provocarán cambios.

La entrada es gratuita con invitación hasta cubrir aforo, aunque para asistir es necesario reservar la invitación a través del correo electrónico informacion.juventud@aytoleon.es, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El primero de los participantes será Guillermo Alba Buittrón, con la ponencia 'Jóvenes con impulso: de la curiosidad a la acción'. Este joven de 20 años es estudiante del cuarto del Grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León. Desde pequeño le fascina el espacio y es una persona curiosa, con ganas de aprender y "siempre abierto a nuevas experiencias".

En su charla pretende invitar a la juventud a entender el emprendimiento en su sentido más amplio: como actitud de iniciativa, pensamiento crítico y valentía para "probar cosas nuevas". Así, hablará sobre cómo aprovechar la posición "privilegiada" que hay en Europa y las oportunidades formativas y de desarrollo que ofrece, así como de los riesgos de la pasividad que generan las pantallas y las redes sociales.

Por su parte, Jorge Caballero Ruiz protagonizará la ponencia 'Sentir para no desconectarnos: la educación emocional como brújula del futuro'. Maestro de Educación Primaria especializado en inglés y formador en innovación educativa, el joven actualmente lidera el pilar de educación emocional en el proyecto ColdShower, acompañando a docentes para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en el aula de forma práctica y real.

En su charla hablará sobre cómo la sociedad vive hiperconectada y planteará que la educación emocional "no es una moda ni un lujo, sino una herramienta de supervivencia en un mundo que corre demasiado".

IMPACTO EMOCIONAL DEL BULLING

La tercera de las ponencias será 'Las cicatrices invisibles del bullying', a cargo de Harris Fatungase Edobor, un estudiante de 15 años. En su charla reflexionará sobre el impacto emocional del bullying y las huellas que deja "más allá de lo visible".

A través de una mirada humana y empática, hablará del "dolor silencioso" que sufren muchas personas, del poder del apoyo y de cómo un solo gesto "puede marcar la diferencia". También invitará a valorar los sueños y la importancia de no dejar que el acoso los apague y promoverá la empatía, la conciencia y la esperanza.

Por su parte, Alba Fernández Soto conducirá la ponencia '¿Realmente decides lo que compras?'. La joven está finalizando el doble grado en Marketing y ADE y desde hace años siente fascinación por la psicología, lo que la ha llevado a investigar los principios que las empresas utilizan para captar la atención del consumidor.

RECUPERAR EL CONTROL DE LAS COMPRAS

En su charla explorará cómo el diseño de las tiendas online emplea principios psicológicos para captar la atención del consumidor, despertar emociones y conducirlo hacia la compra. A través de ejemplos cotidianos reflexionará sobre las estrategias que mantienen la atención en el entorno digital y sobre cómo reconocerlas para recuperar el control de las decisiones.

Finalmente, Beatriz García Martínez conducirá la ponencia '24 horas para cambiar tu vida: cómo convertir el tiempo en tu mejor aliado'. La joven tiene 23 años, es graduada en Administración y Dirección de Empresas y emprendedora en el sector agrícola, siendo la cofundadora de 'Ensaladas Émeral', dedicada a la producción y distribución de mezclas de ensalada de lechuga lista para comer.

En su charla hablará sobre la gestión del tiempo y compartirá cómo aprendió a equilibrar emprendimiento, estudios y bienestar sin perder la calma y la motivación.

David Álvarez Drumshow será el maestro de ceremonias y la gala estará amenizada por Salma Rodríguez, una joven cantante leonesa que ha participado en La Voz Kids.