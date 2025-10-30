La Espiga de Honor de Mia Hansen-Love y el estreno mundial de Trueba protagonizan este viernes la Seminci

David Trueb 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta y actriz francesa Mia Hansen-Love, conocida por su estilo intimista y su capacidad para retratar con delicadeza las relaciones humanas, recibirá este viernes la Espiga de Honor de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en una jornada marcada por los estrenos de 'Siempre es invierno', de David Trueba; 'Yakarta', de Javier Cámara, y 'David Delfín. Muestra tu herida', de César Vallejo, Ángela Gallardo, Rafael Muñoz.

La autora de títulos como 'Tout est pardonné' (2007), galardonada con el Premio Louis Delluc, 'Le père de mes enfants' (2009), premiada en el Festival de Cannes, o 'El porvenir' (2016), que le valió el Oso de Plata a la Mejor Dirección en Berlín, llegará a la capital vallioletana a recoger el galardón en el Teatro Calderón.

Además, el cineasta y escritor David Trueba vuelve a la gran pantalla con el estreno mundial de 'Siempre es invierno', que se presentará este viernes en la Sección Oficial (fuera de concurso) de la Seminci.

La película supone un paso inédito en su trayectoria, ya que por primera vez el autor adapta una de sus propias novelas, Blitz (2015). En esta tragicomedia romántica, Trueba explora el paso del tiempo, los afectos y los encuentros inesperados.

Protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld, Amaia Salamanca y Carla Nieto, la cinta narra la historia de Miguel, un arquitecto paisajista que, tras una separación inesperada durante un viaje a Lieja, inicia un vínculo con Olga, una mujer mayor que él.

Además, Trueba participará en la mesa redonda 'Pensar el Cine. Encuentro con Trueba', en la Sala Fundos, donde conversará con el público sobre su proceso creativo y su manera de entender el oficio cinematográfico. La charla será moderada por la periodista Marta Medina.

'YAKARTA'

También, la jornada incluirá el estreno mundial de la serie 'Yakarta', dirigida por Elena Trapé y protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez, dentro de la sección Proyecciones Especiales.

La producción marca el regreso de Diego San José, creador de 'Su Majestad' y guionista de 'Ocho apellidos vascos', a su colaboración con Cámara tras el éxito de 'Vota Juan' y 'Celeste', ambas premiadas en los Feroz.

Concebida en seis episodios, 'Yakarta' combina comedia y drama en la historia de Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que ahora trabaja como profesor de educación física, y Mar, una adolescente con un talento excepcional para este deporte. Juntos emprenden un viaje personal y deportivo que culminará en la capital indonesia, "el único lugar donde el bádminton es realmente respetado".

La serie, rodada en pensiones y polideportivos de provincia, cuenta con música original de Lucas Vidal, doble ganador del Goya, y refleja con tono cercano temas como encontrar un apoyo inesperado o la búsqueda de un nuevo propósito.

DAVID DELFÍN

Por otro lado, el programa de este viernes se completa con el estreno mundial del documental 'David Delfín. Muestra tu herida', de César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz, que opta a la Espiga Arcoíris.

La cinta rinde homenaje al diseñador malagueño fallecido en 2017 y reconstruye su vida y obra a través de más de sesenta horas de material inédito. Desde su polémico desfile Cour des miracles (2002) hasta sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, el documental muestra las múltiples facetas del artista: creador, hijo, hermano, pareja y amigo.

CINE-CONCIERTO

Por último, la jornada se cerrará con una de las citas más especiales del festival: el cine-concierto de 'El viento' (1928), de Victor Sjöström, dentro de la sección Proyecciones Especiales.

La restauración del clásico mudo se proyectará en el Centro Cultural Miguel Delibes, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) interpretando en directo la banda sonora original compuesta por Carl Davis, bajo la dirección del maestro Christian Schumann.

Protagonizada por Lilian Gish, la película está considerada una de las joyas del cine mudo por su poderoso retrato de la resistencia humana y la identidad femenina, ambientada en los vastos paisajes de Texas.