Estudiantes de la ULE acercan la ciencia al público en 'ConCiencia, Té', con charlas breves en el Café Varsovia

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) iniciará este miércoles una nueva edición de 'ConCiencia, Té', un ciclo de charlas breves divulgativas en las que estudiantes de grado, máster y doctorado acercarán la ciencia al público general en un ambiente distendido y cercano en el Café Varsovia.

Las jornadas se celebrarán los miércoles 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre de 2025, a partir de las 20.00 horas, en el Café Varsovia, ubicado en el número 9 de la calle del Arquitecto Ramón Cañas del Río.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el interés por la ciencia y la comunicación científica, ofreciendo un espacio en el que la "curiosidad, la divulgación y el disfrute se dan la mano". En cada sesión los asistentes podrán escuchar ponencias breves y dinámicas sobre temas de actualidad científica mientras comparten una bebida en un entorno relajado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El primer encuentro, que será este miércoles, contará con la participación de Imanol Fernández Carrera, estudiante del Grado en Biotecnología, con la charla 'Creatina más allá del deporte'; Carlos Galán da Silva, estudiante del Grado en Biología, con 'Hormonas, longevidad y bienestar femenino: repensando la menopausia desde la ciencia' y, finalmente, Iñigo Andrés Pastor, estudiante del Grado en Biología, con 'Quitosano: el terror de los metales pesados'.

Todas las sesiones son abiertas al público y ABle ha animado tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía leonesa a participar en esta experiencia divulgativa "única" con la que se pretende que la ciencia "salga de las aulas y los laboratorios" y que "cualquiera pueda disfrutarla mientras toma un té o un café". 'ConCiencia, Té 2025' promete ser una cita imprescindible para los amantes del conocimiento, la curiosidad y las buenas conversaciones", han concluido.