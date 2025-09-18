Un estudio apunta que la falta de tiempo en consulta impide el diagnóstico temprano y de precisión del alzheimer en CyL

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dispersión geográfica, la falta de personal especializado y las dificultades en la coordinación entre Atención Primaria y especializada constituyen algunas de las principales barreras para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer en Castilla y León.

Así se desprende de los proyectos MapEA y Alma-Care de Lilly, en los que han participado más de 140 expertos de diferentes disciplinas y de todo el territorio nacional, de los cuales, diez son castellanoleoneses.

"Estas iniciativas buscan identificar cómo afrontar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con Alzheimer en España en el plano sanitario, político y social, además de preparar el sistema para la incorporación de los nuevos avances terapéuticos", señalan desde los proyectos a través de un comunicado.

En Castilla y León, la falta de tiempo en consulta y de conocimiento sobre la patología por parte de los profesionales sanitarios constituyen la principal barrera para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer, según el 89 por ciento de los expertos consultados en el proyecto mapEA. A esta situación se suma el rechazo o la falta de concienciación de los pacientes (69 por ciento), junto con los problemas en la capacidad e infraestructura del sistema (56 por ciento).

Además, y de acuerdo a este informe, el 67 porciento ha afirmado que no existe un protocolo de derivación hacia Neurología o Geriatría desde Atención Primaria, y la facilidad de derivación entre niveles asistenciales se percibe como "baja". Los pacientes castellanoleoneses pueden esperar hasta "seis meses" en ser derivados desde la sospecha en Atención Primaria, y otros seis o más en visitar al primer especialista hospitalario.

Asimismo, sobre la información dada en fases tempranas, el 89 por ciento considera que es insuficiente, y el 67 por ciento considera también insuficiente el soporte en la planificación de decisiones anticipada.

"Sigue existiendo desigualdad en función del código postal en el acceso de las personas a un diagnóstico a tiempo y certero. En España hay zonas en las que la coordinación entre Atención Primaria, la atención especializada y, más aún, la atención superespecializada en deterioro cognitivo, es más ágil y eficaz que en otras. Afortunadamente, los nuevos datos de mapEA constatan, en comparación con la anterior edición, que el número de unidades especializadas o de consultas monográficas en deterioro cognitivo ha crecido sensiblemente", ha señalado el director científico del Centro de Investigación y Clínica Memoria de la Fundación CITA-Alzheimer, doctor Pablo Martínez Lage.

Desde la perspectiva de los pacientes, el director ejecutivo de Ceafa, Jesús Rodrigo, apunta que las necesidades "más urgentes por resolver", además de concienciar a la población sobre la observación de los factores de riesgo y su intervención activa sobre ellos, pasan por cubrir "el acceso al diagnóstico temprano".

"Comenzando por eliminar el estigma que todavía hoy existe en el seno de la familia para reconocer determinadas situaciones anómalas como un verdadero problema, continuando por las dificultades de detección y derivación dentro del sistema sanitario que genera importantes listas de espera, así como la dilatación temporal en el acceso a consultas", ha añadido.

En este contexto, resulta "clave" el papel de Atención Primaria. El doctor del Grupo de Trabajo de Neurología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) Pablo Baz recuerda que para garantizar un diagnóstico "temprano y de precisión, es necesario aumentar las capacidades de Atención Primaria". "Solo así podremos ofrecer tratamientos más efectivos, mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, reducir los costes sanitarios y facilitar la planificación de la enfermedad a las familias", ha finalizado.