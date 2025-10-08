'Et je deviendrais belle', de Mathilde George, mejor corto de ficción en el festival Visionando de salud mental

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cinta 'Et je deviendrais belle', de Mathilde George, ha sido galardonado como mejor corto de ficción en el II Festival Internacional de cortometrajes y salud mental 'Visionando' que organiza la Fundación Intras, cuyo fallo se ha hecho público esta tarde en el Espacio Seminci de Valladolid.

El jurado del Festival ha estado constituido por Blanca Jiménez, Florencia de Múgica, Javier Castán, Mª Luisa López Lucas, Cristina Soriano, María San Miguel, Pablo Sánchez, Carlos Salgado y Marta Ortiz.

Tras su deliberación, se ha otorgado el premio a la mejor dirección novel a Sara Bermejo por 'Lo que te falta', "por la gran realización técnica siendo un trabajo novel, con la que logra mostrar lo que una persona es capaz de llegar a hacer por lograr lo que quiere y llevarnos a una reflexión de si realmente todas las cosas merecen la pena el sufrimiento".

El jurado otorga un accésit en la categoría documental a 'No me acuerdo ahora', dirigido por Delia Postigo, por contar de manera cotidiana los cuidados y "romper el canon mostrando la vida de protagonistas mayores, que no suelen formar parte del imaginario" así como por llevar a cuestionarnos quién cuida de los que cuidan y mostrar la realidad invisibilizada de las cuidadoras informales.

El premio al mejor trabajo documental ha sido concedido a 'Ana', dirigido por Andrés Gese y Mario Martín, "por describir muy bien la soledad, expresada de forma natural y narrar cómo la protagonista, a través de sí misma, inicia un camino de ayuda a los demás".

Además, se ha valorado que transmita la esperanza de la recuperación, la valentía de enfrentarte sola a un mundo que le ha tratado de forma muy adversa y el jurado ha destacado que la protagonista se hace cargo de lo que le ha tocado vivir a pesar de la dureza de la situación y sale adelante. También se ha tenido en cuenta que puede ser un referente para los jóvenes que están atravesando situaciones de bullying.

OTROS GALARDONES

El jurado otorga un accésit en la categoría de ficción a 'Tenemos que hablar', dirigido por Caterina Muñoz, por mostrar la imposibilidad de asumir y hacer cambios vitales, de tomar decisiones ante el temor a equivocarse y al fracaso, así comom por visibilizar las situaciones de dependencia y la imposibilidad de romper algunas relaciones.

En cuanto al premio al mejor trabajo de ficción concedido a 'Et je deviendrais belle', dirigido por Mathilde George, se ha otorgado "por contar de manera muy positiva el problema de la estética en la sociedad, especialmente en las mujeres" y por hacer ver "cómo perseguir una imagen idealizada te va desconectando de todo lo social". También por tratar un problema real y amplio para la sociedad con un mensaje muy poderoso y lograr transmitir su mensaje con una técnica como la animación.

Por su parte, el público con sus votos otorgó el premio al mejor documental a 'No me acuerdo ahora', dirigido por Delia Postigo, mientras que el premio de ficción recayó en 'Todos los días de mi vida', dirigido por Miguel Mesas.

El festival, promovido por Fundación INTRAS en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, la Valladolid Film Commission y Seminci, se ha celebrado durante las tres últimas semanas.

El público ha disfrutado la selección de 24 trabajos realizada entre los más de 150 recibidos y que han mostrado la presencia de la salud mental en diferentes aspectos de la vida de las personas. Las tres sesiones han registrado un aforo completo.

En fechas próximas se publicarán las bases de la tercera edición del certamen.