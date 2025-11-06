Eurodiputados elevan a la Comisión Europea la "preocupante situación" del Hospital de El Bierzo (León)

Archivo - Hospital del Bierzo (León) en una imagen de archivo. - JCYL - Archivo

Registran una iniciativa sobre las "graves deficiencias" en el acceso a la atención sanitaria especializada

PONFERRADA (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

Eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los socialistas y los Verdes en el Parlamento Europeo han registrado una pregunta en la Comisión Europea sobre las "graves deficiencias" en el acceso a la atención sanitaria especializada en El Bierzo.

La iniciativa recoge las demandas de la asociación OncoBierzo, formada por pacientes y acompañantes del servicio de oncología, que lleva meses denunciando la falta de especialistas, la discontinuidad de tratamientos y el deterioro progresivo de los servicios del hospital público de El Bierzo, particularmente en la especialidad de oncología.

La iniciativa, promovida por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, cuenta con el apoyo también de Rosa Serrano Sierra y Leire Pajín, del PSOE; Isa Serra, de Podemos; Ana Miranda, del BNG; el eurodiputado alemán Sebastian Everding; la griega Elena Kountoura; la portuguesa Catarina Martins y la italiana Cristina Guarda.

En ella, los eurodiputados denuncian que "en numerosas regiones" de la Unión Europea se sufren los fenómenos de la despoblación y la falta de inversión pública sostenida. Además, los procesos de privatización de los servicios sanitarios "se están traduciendo en el incumplimiento del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE".

Asimismo, los representantes europeos señalan que la situación del Hospital de El Bierzo, que atiende a más de 125.000 personas, es "un ejemplo especialmente preocupante".

Por este motivo, solicitan medidas para evitar la "discriminación económica y territorial" en el acceso a servicios de salud "esenciales" y para garantizar la aplicación del Europe's Beating Cancer Plan en las regiones rurales y periféricas.

ONCOBIERZO VISIBILIZA UN PROBLEMA COMPARTIDO

Según el documento registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, la labor de OncoBierzo visibiliza un problema compartido por numerosas zonas rurales europeas que están viendo cómo se agudizan las desigualdades territoriales, comprometiendo la cohesión social y territorial en la UE.

En este contexto, los eurodiputados han registrado el citado docuemnto en el que preguntan a la Comisión Europea cómo garantizará la aplicación del Europe's Beating Cancer Plan en las regiones rurales y periféricas; qué medidas adoptará para evitar la discriminación económica y territorial en el acceso a servicios de salud esenciales y si prevé impulsar financiación e incentivos específicos para reforzar los servicios públicos de salud, y en particular la atención oncológica.