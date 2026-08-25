Evacuado en helicóptero un hombre herido en un accidente en la A-1 en Oquillas (Burgos)

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BURGOS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente en el kilómetro 176 de la autovía A-1, a la altura de Oquillas (Burgos), y ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La Guardia Civil de Tráfico ha avisado al 112 del accidente y ha solicitado asistencia sanitaria para el ocupante del vehículo, que inicialmente se encontraba herido y atrapado, sin que se pudieran aportar más datos sobre su estado.

La sala de operaciones del 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos, los Bomberos de Aranda de Duero y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Lerma y un helicóptero medicalizado.

Los organismos de emergencia desplazados al lugar han informado de que finalmente no había ninguna persona atrapada en el vehículo.

El personal sanitario ha atendido al herido, un varón de unos 50 años, y posteriormente ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Palencia para recibir asistencia sanitaria.