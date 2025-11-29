Evacuado un herido tras una pelea con armas blancas entre dos personas en León

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona herida ha sido trasladada a un centro de salud tras haber resultado herida en una pelea con armas blancas en la que se ha visto implicada otra persona en la calle Pendón de Baeza de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.42 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de la pelea y solicitaba asistencia para una personas herida.

El 112 dio aviso del suceso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió al lugar un unidad medicaliza de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

Uno del los heridos fue trasladado posteriormente por la Policía Local al Centro de Saludo y la otra persona fue dada de alta in situ.