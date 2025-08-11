Evacuados 1.700 vecinos de León tras pasar a esta provincia el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

LEÓN/ZAMORA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.700 vecinos de varios municipios de la provincia leonesa han sido evacuados tras alcanzar la zona el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en León.

En concreto, se ha desalojado a 150 vecinos de San Félix de la Valdería, 100 de Pobladura de Yuso, 60 de Calzada de Valdería, 100 de Felechares, 300 de Pinilla de la Valdería, 1.000 de Castrocalbón y 500 de San Esteban de Nogales. Los vecinos que lo necesitan han sido ubicados en el pabellón municipal de La Bañeza.

Esta evacuación se ha producido tras pasar de la provincia de Zamora a la de León el incendio originado en Molezuelas de la Carballeda, que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Por otro lado, varios vecinos de otros municipios de la provincia de León se encuentran evacuados por el fuego de gravedad 2 originado en Yeres y que afecta a la comarca del Bierzo, incluido el paraje natural de Las Médulas. La provincia enfrenta, asimismo, otros IGR 2 en Llamas de Cabrera y Paradiñas.