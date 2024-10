El evento 'Caja Negra' vuelve en noviembre y diciembre a Valladolid para enseñar criminología de forma amena y atractiva

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El evento de criminología 'Caja Negra: Crimen Y Ficción 3.0' regresa al Centro Cultural Miguel Delibes y, como novedad, al Circulo de Recreo de Valladolid, en los meses de noviembre y diciembre, con el objetivo de acercar al público general esta ciencia desde una perspectiva "amena, atractiva y con un formato accesible".

En concreto, este evento se va a desarrollar los días 28, 29, y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, y se van a tratar temas como la violencia, las guerras, las muertes violentas, las mentes de los criminales, los true crimes o cómo escribir un buen relato de ficción, representados en distintas disciplinas artísticas como el teatro, música, literatura, danza o cine.

Así lo ha explicado la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, acompañada por el CEO del evento y criminólogo, Antonio Cela; la primera teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura en Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y la vicerrectora de Organización Académica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Silvia Sedano.

En este marco, Mar Sancho ha explicado que "el interés que despierta esta iniciativa tiene que ver con el enorme poder de inspiración que el fenómeno criminal ha provocado en la creatividad de artistas de todos los ámbitos". "No solamente en la literatura y en el cine, sino también en otras disciplinas vinculadas a las artes escénicas, a las artes plásticas o a la propia fotografía, la música o la pintura", ha añadido.

Por otro lado, la teniente de alcalde ha destacado que es un evento que, "por derecho propio y pese a su juventud", este evento ha ido "escalando puestos" y se está haciendo ya un sitio dentro de los "grandes acontecimientos de esta índole" en el panorama nacional.

Además, Carvajal ha señalado que "Caja Negra es un proyecto que ha venido para quedarse" y que tiene una excelente y sobresaliente calidad en la que va ascendiendo y creciendo cada año".

Así, Silvia Sedano ha recalcado que este es un evento "de utilidad" que intenta acercar un ámbito "muy complejo" a la gente de la calle "como es la tecnología de manera amena, atractiva, sencilla para todos los públicos, y en especial también para los estudiantes de la UEMC".

Por ello, ha recordado que el año pasado aproximadamente 140 estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes participaron en algunas de las actividades y "no solo procedentes del grado de criminología, sino también del de psicología o periodismo".

Como acto de inauguración, el actor Fernando Gil se meterá en el papel de un veterano investigador de homicidios en la obra 'Memorias de un sabueso', que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Centro Cultural el día 28, a las 19.00 horas, y con un precio de doce euros. Además, estará acompañado por la banda de jazz 'Cream Quartet'.

Ese mismo día, entre las 10.00 y las 14.00 horas en la Sala de Palmeras y Foyer, comienzan los talleres de la Escuela de Criminología Shot 360. El primero de estos tratará sobre localizar desaparecidos en fuentes abiertas de la mano Horus Project con los analistas de inteligencia Elena Rebollo y David Ortiz.

Por otro lado, el segundo taller será una visión en tunel con el CEO y fundador de Target3D Iberia, y una simulación de incidente armado en galería virtual dirigido por instructores de la Policía Nacional.

La segunda jornada de la Escuela de Criminología será el 30 de noviembre en la Sala de Teatro Experimental del Miguel Delibes, de 10.00 a 13.00 horas que estará protagonizada por profesionales que han desarrollado su trabajo en zonas de conflicto, como los periodistas Jon Sistiaga, Antonio Pampliega y el reportero gráfico Miguel de la Fuente, junto con el teniente coronel del Ejército de Tierra Manuel González Hernández.

Así, completan el cartel dos referentes de la medicina y la antropología forense, Aitor Curiel y Miguel Botella, para finalizar con la intervención de dos analistas de conducta, el inspector del CPN experto en perfiles criminológicos José María Odín, y la policía especialista en comunicación no verbal Alicia Juárez.

Otro espectáculo, éste de danza, pondrá el broche a la Caja Negra el domingo 1 de diciembre, que tendrá lugar en el escenario de la Sala de Teatro Experimental del Delibes, y en el que la coreógrafa Lucía Lacarra, junto con el bailarín Matthew Golding, representarán diversas formas de morir y matar en su 'In the still of the night'.

CÍRCULO DE RECREO

El salón del Círculo de Recreo de Valladolid es el escenario escogido para realizar la experiencia que lleva por título 'Autopsia de la creación literaria'. Será el viernes 29 de noviembre, con un horario de 16.30 a 19.30 horas cuando los escritores se estrenará con la conversación entre la escritora Susana Rodríguez Lezaun y la criminóloga y comisaria de esta tercera edición de la Caja Negra, Paz Velasco de la Fuente.

Después será el turno de los escritores Toni Hill y Marto Pariente, quienes van a realizar un diálogo que estará moderado por el también escritor José Francisco Alonso. Cerrarán este encuentro literario la periodista y escritora Marta Robles y la jurista y profesora VIU Paz Velasco de la Fuente, que estarán acompañadas de la periodista especializada en la crónica de sucesos y tribunales, María Jesús Pascual.

PREMIOS CAJA NEGRA 2024

La Caja Negra cerrará su tercera edición a las 19.00 horas del sábado 30 de noviembre en el Miguel Delibes con una gala de entrega de los Premios 2024, del que todavía no se conoce el nombre de los galardones, en la que la banda Slide ofrecerá una Black sesión y la compañía de teatro Impro Valladolid improvisará escenas negras.

Las entradas para 'Memorias de un sabueso' e 'In the still of the night' se pueden comprar a partir de este martes en las taquillas del auditorio al mismo precio, 12 euros.

El resto de los actos programados en la Caja Negra son gratuitos y quienes deseen asistir tienen que reservar su invitación, en las ventanillas o en la web. La entrada es libre hasta completar el aforo.