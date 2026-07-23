Evolución favorable en Castropodame (León), aunque permanecen los desalojos y Matavenero en prealerta

Incendio en Castropodame (León). - INFORCYL

LEÓN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Castropodame (León), elevado a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) en la tarde de ayer, evoluciona de forma favorable, aunque se mantiene la evacuación preventiva en las poblaciones de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero y la población de Matavenero está en prealerta por si fuera necesaria su evacuación o confinamiento en las próximas horas.

Así lo han explicado fuentes de la delegación territorial de la Junta en León y de la Subdelegación del Gobierno pasadas las 14.00 horas de este jueves. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha señalado que en estos momentos la extinción se aborda con medios aéreos y terrestres en la zona este, en la que el fuego avanza en dirección a Torre del Bierzo, con el fin de atajar los puntos calientes que se detectan en el lugar.

Las labores también se centran en la zona oeste, en el sur de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, en dirección a la población de Castropodame, que en estos momentos no corre peligro. En esta área se intenta cerrar el perímetro con medios aéreos y terrestres.

POSIBLE REALOJO

Además, se mantienen desalojadas las poblaciones de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, que podrían ser realojadas en las próximas horas en función de la evolución del incendio.

A los medios del operativo de la Junta de Castila y León se suman efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza y Tabuyo, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como la Guardia Civil, que desarrolla labores de seguridad, apoyo y protección de la población. Además, participan bomberos de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Ponferrada.

La Guardia Civil mantiene un seguimiento constante de la evolución del incendio forestal con labores de vigilancia desde el aire para evaluar su comportamiento y controlar la dirección de propagación del fuego por si cambia de dirección y se dirige hacia la localidad de Matavenero. Esta población se encuentra ya informada para estar en prealerta por si fuera necesaria en las próximas horas su evacuación o confinamiento.

En total trabajan en el incendio de Castropodame 82 efectivos con cuatro helicópteros, así como motobombas helitransportadas y personal de tierra.

En el conjunto de la provincia de León, donde permanece en IGR-1 el incendio de Murias de Ponjos y activo el de La Baña, trabajan en las labores de extinción unos 140 efectivos.