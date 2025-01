Las exclarisas de Belorado irán Madrid Fusión para mostrar sus innovaciones en la elaboración de chocolate

BURGOS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exclarisas de Belorado volverán a Madrid Fusión, cita gastronómica a la que asistieron en 2016, como "una oportunidad única" para compartir su experiencia, dar a conocer su trabajo y mostrar sus innovaciones en la elaboración de chocolate, según han informado a través de un comunicado.

En esta cita las bretoneras presentarán una ponencia titulada 'Chocolates Erre que Erre' en una charla programada a las 16.00 horas del lunes 27 de enero. Su objetivo es explicar "de manera sencilla" cómo producen su chocolate Erre que Erre (On and On), "un dulce que refleja el esfuerzo, la creatividad y la lucha frente a las adversidades que amenazan la continuidad de los monasterios de clausura", han precisado.

Las hermanas han sido invitadas por Carlos Capel, presidente y fundador de Madrid Fusion. Las exclarisas participarán "con sencillez" y "compartiendo no sólo un producto, sino también su visión única de la gastronomía, que combina espiritualidad, dedicación y un profundo amor por el chocolate".

En este sentido, han trasladado su agradecimiento por la oportunidad de formar parte de este encuentro y esperan que su propuesta "inspire y conecte con todos los asistentes".