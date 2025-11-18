Expertos de cinco CCAA formarán a cocineros palentinos en la quinta edición de 'Tapas & Pintxos Passion'

PALENCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de Asturias, Extremadura, Madrid, Galicia y Valladolid participarán en la quinta edición de 'Tapas & Pintxos Passion', una jornada de formación en gastronomía en miniatura que se va a celebrar en Palencia el próximo 24 de noviembre.

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, organiza esta cita dirigida a cocineros palentinos que como novedad incorpora ponencias de gestión y comunicación, dirigidas a reforzar las capacidades de liderazgo, organización interna, estrategia de marca y reputación digital.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha presentado este martes, 18 de noviembre, el evento que representa "una apuesta firme por la profesionalización del sector" ya que ofrece herramientas para innovar, mejorar la competitividad y reforzar la imagen gastronómica de Palencia.

"Nuestro objetivo es que los hosteleros crezcan, evolucionen y se posicionen con propuestas de calidad. Impulsar el sector supone también dinamizar la ciudad, atraer visitantes y mejorar la vida cotidiana en nuestras calles", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cocineros de Palencia 'La cocina de la Bella Desconocida', Víctor Maestro, ha subrayado que esta jornada para los cocineros es "una oportunidad magnífica para salir un día de las cocinas y aprender junto a ponentes de primer nivel".

Asimismo, ha destacado que estas iniciativas permiten compartir experiencias con compañeros, descubrir nuevas ideas y profundizar en técnicas que se pueden aplicar en los bares y restaurantes. "Apostar por la formación en gastronomía, gestión y comunicación es un acierto que refuerza el futuro de nuestros negocios y de la hostelería palentina", ha concluido.

La Academia de la Tapa y del Pintxo se ha encargado de la organización del evento y de desarrollar el programa formativo del evento que se celebrará el lunes 24 de noviembre en el Hotel Rey Sancho de Palencia. Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario disponible en gastropalencia.es.

La jornada se celebra con el apoyo de Mahou y de las empresas Elmar, Dikofee, Cárnicas Eurogal y la D.O. Arlanza, como patrocinadores, también con la colaboración de Bodegas Valdesneros, Delicatessen Mavimar, Pagos de Negredo, LavAzza y la Asociación de Cocineros de Palencia.

Los siete expertos que participarán en la jornada son Alvar Hinojal, Estrella Michelin y un Sol Repsol, del restaurante Alquimia de Valladolid; Mario Argüelles, de TC 28 Beber y comer de Mieres, ganador del Concurso Nacional de Cocina en Miniatura 2025; Sheila Barbeito, de Roots Coruña, campeona de Tapas Galicia 2023; el extremeño Jorge Román, miembro del Equipo Campeón Nacional de Gastronomía 2025; Alicia Gómez, de Madrid, directora de actualgastro.com y chefgestion.com, y Abel Somoza, gerente de cárnicas Eurogal, de Villar de Sarria (Lugo), mejor carnicero de España sub 35 2023.

Además, la firma Dikofee ofrecerá una sesión para mejorar la calidad del café en hostelería, con David Barcenilla, tercer mejor barista de Castilla y León.

La jornada culminará con una cena degustación de gastronomía en miniatura, donde los asistentes podrán disfrutar de los pinchos elaborados durante el showcooking de la formación.