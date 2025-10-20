Expertos en comunicación revindicarán en Palencia la importancia del periodismo de proximidad en una jornada

PALENCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reivindicar el periodismo que además de informar construye comunidad, preserva la memoria colectiva y da sentido al territorio es el objetivo de la Jornada de Periodismo de Proximidad, organizada por Grupo Invierte y el Club Abierto de Editores de España (CLABE), que va a celebrarse el próximo 29 de octubre en el Centro Cultural Provincial de Palencia.

Los promotores de este encuentro han destacado durante su presentación que el periodismo de proximidad es "una herramienta de servicio público y de defensa democrática". De esta forma temas como 'La verdad también vive en los pueblos y las comarcas', 'La proximidad informativa desde las nuevas narrativas digitales' o el diálogo con periodistas y comunicadores de prestigio serán algunos de los aspectos que se abordarán en el encuentro.

La jornada también pretende ser un espacio de reflexión y participación y servirá para entregar el II Premio Luis María Rivas de Periodismo que cada año concede la Asociación de la Prensa de Palencia en memoria del periodista palentino al que da nombre.

En esta ocasión, el galardón será para la zamorana Lucía Méndez Prada. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Méndez Prada es periodista parlamentaria y ha trabajado en El correo de Zamora y Diario 16. Fue secretaria de Estado de Comunicación entre 1996 y 1998 y posteriormente redactora jefe de opinión del periódico El Mundo. Además colabora habitualmente en diferentes tertulias radiofónicas y ha publicado varios libros.

Las cuatro mesas que componen el programa contarán con destacados ponentes como Ricardo Gutiérrez Giraldo, inspector de Policía Nacional, analista de la Oficina de Comunicación y responsable nacional de Redes Sociales del cuerpo. Gutiérrez Giraldo hablará de la estrategia de redes sociales de la Policía Nacional, que ha sido ampliamente premiada y reconocida por sus contenidos audaces y la enorme repercusión en todos los perfiles, con millones de seguidores.

Luis Collado Brito, senior manager de Google News España, será otro de los invitados, como el periodista y escritor burgalés Arsenio Escolar Ramos, analista político y gran defensor de la lengua castellana, además de editor de la revista Archiletras.

El evento cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Google, Cedro, la Agrupación de Periodistas de CCOO y CSIF.