Una exposición sobre Georges MÉLIÈS muestra desde este miércoles un viaje inmersivo en el séptimo arte en Valladolid

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900', ubicada en la plaza de San Pablo (Valladolid), muestra desde este miércoles y hasta el 26 de noviembre un viaje inmersivo en el nacimiento del séptimo arte y en la popularización del cine.

En esta muestra, organizada por la Fundación 'La Caixa' en colaboración con La Cinémathèque Française y del Ayuntamiento de Valladolid, tiene un carácter "familiar", presenta material de archivo películas, fotografías, cartelería y dibujos del propio Méliès y la entrada es libre y gratuita.

En la presentación de dicha exposición han participado la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal; la delegada de la Fundación "la Caixa" en Castilla y León, Rosana Cano; el director de Banca de Instituciones de CaixaBank, Gonzalo Cebrián, y el asesor de la muestra, Jaime González.

En este sentido, el asesor de la muestra ha afirmado que esta exposición se plantea como un viaje al pasado, ya que el espectador que entra en una carpa de finales del siglo XX, "que es el lugar donde el cine se convierte en el espectáculo de masas tal y como se conoce hoy en día".

"Esta exposición nos sirve para contar un momento de evolución social, de cambios el ocio, en la forma de socializar, en los espacios en los que se gestiona el tiempo libre, ya que el cine tendrá un papel fundamental en todo eso", ha destacado Jaime González.

Además, el asesor ha añadido que en esta exposición tiene un papel "muy importante" el mundo del ilusionismo, de las fantasmagorías, que es una arte escénica que, "aunque lleva siglos de historia, siempre ha tenido un papel secundario".

Por ello, el director de Banca de Instituciones de CaixaBank ha recalcado que la exposición muestra la figura de "un genio y el propulsor del séptimo arte", y que espera que "los vallisoletanos puedan disfrutar del cine".

Por su parte, Irene Carvajal ha explicado que desde la concejalía que representa intentan llegar en el mundo cultural "no solamente como entretenimiento, sino como conocimiento a todos los públicos y a todas las sensibilidades". "No se me ocurre mejor semana, mejor espacio, ni mejor exposición que la de Georges Méliès, en una semana donde se está celebrando un acontecimiento fundamental en la historia de estos 69 años atrás de Valladolid como es la Seminci", ha asegurado la edil.

Así, Rosana Cano ha aseverado que esta exhibición de Georges Méliès es una de "las más emblemáticas de la Fundación", y ha añadido que se ha colocado en estas fechas para coincidir con la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci), "una semana tan importante para los vallisoletanos".