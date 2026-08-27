Extinguido el fuego de Villalcampo (Zamora), que fue declarado IGR-2 este lunes

ZAMORA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio que se declaró el pasado lunes 24 en Villalcampo (Zamora), donde se llegó a decretar el índice de gravedad 2 (IGR-2), según datos del último parte de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, recogidos por Europa Press.

El incendio, que se originó el pasado lunes a las 12.00 horas por causas que se investigan, ha quedado extinguido a las 20.46 horas de este miércoles.

El avance del fuego el lunes 24 obligó a decretar el Índice de Gravedad 2 (IGR) por "amenaza seria" a poblaciones como Ricobayo de Alba, donde se ordenó el confinamiento durante unas horas", aunque ya por la tarde quedó estabilizado y en la mañana del martes 25 se estabilizó.

Los trabajos de extinción llegaron a congregar a un operativo formado por decenas de medios aéreos y terrestres.

Por el momento, se trabaja en la