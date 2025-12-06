Extinguido un incendio en un piso de Valladolid iniciado en una secadora

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Valladolid - BOMBEROS DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Valladolid han extinguido un fuego en un piso situado en la calle Joaquín Velasco Martín que se originó en una secadora del inmueble, sin que hubiera que lamentar desgracias personales ni importantes daños materiales, según informaron a Europa Press fuentes del citado cuerpo.

El suceso se produjo sobre las 20.50 horas de este viernes, cuando los bomberos fueron comisionados al lugar tras recibir aviso de un fuego declarado en un piso 3º situado en la referida calle, donde se personaron catorce agentes.

Una vez allí, los bomberos extinguieron el fuego que se había originado en una secadora que se hallaba en una galería.

Los trabajos de extinción se prolongaron por espacio de media hora. Los daños, de escasa importancia, se produjeron como consecuencia del humo generado y el uso del polvo de los extintores.