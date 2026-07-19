Fallece una adolescente ahogada en el río Duero cerca del puente de piedra de Toro (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

TORO (ZAMORA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una menor adolescente, de la que por el momento no se dispone de más datos, ha fallecido este domingo ahogada en el río Duero en el entorno del puente de piedra en la localidad zamorana de Toro, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 17.13 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que informaba del ahogamiento de la joven, que se encoentraba ya fuera del agua e inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado de este incidente a la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil (COS) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Toro.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a la joven, quien ha resultado finalmente fallecida.