Fallece un hombre posiblemente atropellado y que fue hallado en la carretera en San Estebán (Valladolid)

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha fallecido este jueves después de ser hallado inconsciente en plena calzada en el punto kilométrico 1 de la carretera VP-7000, a la salida de San Román de Hornija en dirección a Toro, todo apunta a que posiblemente podría haber sido atropellado, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 05.57 horas, momento en el que un particular alertó de la presencia del hombre, que podría estar sin vida, tendido en mitad de la vía. El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del varón.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y no descarta que el hombre pudiera haber sido atropellado.