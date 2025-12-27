Fallece un motorista tras sufrir un accidente en Cebreros (Ávila)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB). - 112 CYL - Archivo

ÁVILA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 46 años ha perdido la vida tras haber sufrido un accidente en el kilómetro 22 de la AV-502, a la altura de la localidad abulense de Cebreros, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 12.42 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para el motorista, que se encontraba inconsciente en la cuneta.

El 112 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cebreros y una ambulancia de soporte vital básico.

Además, se ha solicitado colaboración a Emergencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras informar el personal médico en el lugar, se ha procedido a anular parte de los recursos activados ya que finalmente, los facultativos solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.