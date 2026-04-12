Fallece un motorista tras sufrir una caída en Palencia

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

PALENCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años ha fallecido tras sufrir una caída en la avenida de Castilla, en Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.16 horas del sábado, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que informaba de la caída y de que el motorista estaba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a Policía Local de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil al lugar de los hechos.

Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de unos 40 años.