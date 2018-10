El recuerdo de Jesús Negro de Paz educa a 1.500 niños de Valladolid en respeto al ciclista

Actualizado 14/07/2018 12:52:25 CET

La Asociación Amigos de Jesús Negro de Paz ha formado en educación vial a más de 1.500 niños de Valladolid durante dos años con el objetivo de "concienciar" a los futuros conductores del respeto que debe existir en las carreteras entre turismos y ciclistas y "evitar" así más muertes como la que sufrió quien da nombre a esta organización cultural.

Una asociación que recurre a la vía "pedagógica", entre otras, para mediar y ofrecer soluciones a una problemática que "va a más" ante la "inacción política" que se mantiene "de brazos cruzados" y "sin mover ficha", denuncia Goyo Negro de Paz, hermano de Jesús que falleció tras ser arrollado por un camión cuando circulaba con su bicileta el pasado 25 de febrero de 2016.

"Los dos primeros años no estaba para nada", confiesa Goyo Negro de Paz, que agradece el "esfuerzo" de los amigos de Jesús para sacar adelante el I Memorial que se celebró en su localidad natal Urueña. "Fue a partir de ahí cuando nos planteamos crear una asociación a la que ya me incorporé después del gran trabajado de los hermanos De Frutos", recuerda.

La asociación nació con cuatro objetivos, "recordar la figura" de Jesús Negro de Paz, "reivindicar los derechos del ciclista", "llevar la educación vial al colegio" y "recaudar fondos" con destino a la planta de Pediatría del Hospital Clínico Universitario, que era donde Jesús trabajaba.

"Somos las víctimas los que tenemos que mover ficha porque los tres poderes --ejecutivo, judicial y legislativo-- no solo no nos defienden sino que nos obligan a tener que ir a pedir justicia", reflexiona para explicar el encaje que la educación vial juega en esta asociación.

Para "evitar" que nadie más se vea en la situación en la que se encuentran las familias de las víctimas, Goyo Negro de Paz encontró en "hacer pedagogía" del "respeto" al ciclista desde los más pequeños.

Negro de Paz, que es profesor en el CRA Ribera del Duero, planteó una serie de talleres para llevarlos por los colegios con una triple perspectiva. "El niño como peatón, como ciclista --porque la bicicleta va a ser su primer vehículo en la infancia-- y el niño como futuro conductor y educador de sus padres", enumera.

"La fuerza que me da mi hermano y la injusticia que me produce la situación en la que nos encontramos hizo que me planteara aportar mi granito de arena para intentar revertir la situación", continúa Goyo Negro de Paz que en dos años ha impartido ya clases en el Hospital Clínico --que fue donde empezó- y en varios centros de la capital y la provincia para llegar a más de 1.500 alumnos.

Las clases constan de un circuito de habilidad y destreza con la bicicleta, una charla sobre seguridad vial y otra sobre primeros auxilios. "Al educarles no solo hacemos de ellos conductores responsables para el día de mañana, sino que también sirve para hacer pedagogía con sus padres, ya que los niños 'corrigen' con lo que aprenden aquí a sus progenitores cuando hacen algo mal al volante en su presencia", relata.

El objetivo de la asociación se encamina ahora en "adentrarse" en centros de alumnos con educativos especiales e intentar firmar un acuerdo con la Universidad Fray Luis de León para que los futuros profesores de Educación Física hagan prácticas con la asociación y que también puedan formar en "educación vial a sus alumnos".

ASIGNATURA

Negro de Paz asume que incluir una asignatura de Educación Vial curricularmente es "demasiado", pero sí, en centros como en el que imparte clase, hacerlo en Autonomía Personal que, a su juicio, debería tener un apartado que la incluya. "La falta de responsabilidad y de respeto es la raíz del problema", aclara. "Un camionero mató a mi hermano, pero el que venía detrás fue el primero que le socorrió", para incidir en que fue el conductor de un turismo el que provocó la muerte del matrimonio que realizaba el Camino de Santiago con su hijo en León y, ahí, los primeros en auxiliar fueron "dos camioneros".

Un argumento que utiliza para explicar que no se trata de una "guerra entre conductores y ciclistas", sino entre los que "respetan y los que no". "Es cierto que el ciclista si no guarda respeto se juega su vida, pero no pone en peligro la de otro, en cambio un conductor puede poner en peligro su vida y la del ciclista", mantiene.

RECAUDAR FONDOS

Goyo Negro de Paz ha advertido de que seguirán con su ánimo de recaudar fondos con distintas actividades para continuar destinándolos al Hospital Clínico al que ya ha dirigido unos 3.000 euros.

En este punto, la siguiente iniciativa es lograr fondos para Julia, una niña de Valladolid de casi un año que padece una enfermedad de la que solo hay registrados de 400 a 500 casos a nivel nacional y sin precedentes hasta el momento en la ciudad. Para ayudar a la familia, "que también son de Urueña", la asociación ha organizado una obra de teatro el próximo 3 de agosto a cargo de Florencio Agustín Rabanillo que es director de Artes Escénicas, "y amigo de Jesús", cuya recaudación irá "para ella de forma íntegra".

"Jesús Negro sigue sacando una sonrisa a los niños y su voluntad se mantiene en la asociación", resume su hermano.

REFORMA CÓDIGO PENAL

Educación y penas "más duras". Este último es el segundo axioma que maneja Goyo Negro de Paz para intentar "acotar" la "sangría" que está viviendo el colectivo ciclista en los últimos años.

En este punto, recuerda que se está intentando reformar dos artículos del Código Penal para que "matar un ciclista" no salga "tan barato". Así, explica que se intenta modificar el artículo 142 relativo a su temporalidad que, en estos momentos, se encuentra entre los dos y los cuatro años.

Negro de Paz apunta que se está debatiendo una Proposición de Ley que intenta elevar esas penas hasta los nueve, "que defienden Partido Popular y Ciudadanos". El PSOE llega "hasta seis años" y Podemos, "tanto que reivindican el uso de la bicicleta y cambiar normativas de los 'populares' como es esta" quieren "dejarlo como está".

También se pretende modificar el artículo 195 que es sobre la omisión de socorro. "Le quieren despenalizar y meterlo por vía civil, lo que implicaría que la familia debe ponerse en contacto con la aseguradora para cuantificar lo que vale la muerte de una persona, y no queremos esto", insisten.

Precisamente, Negro de Paz se ha mostrado muy crítico con las indemnizaciones que entiende "necesarias" para víctimas que se han quedado sin "recursos económicos", pero que tilda de "sucia" en determinados casos.

"Yo no quiero dinero", aclara. "¿Qué hago? ¿Me compro un coche o un piso o lo que sea y lo pago con la vida de mi hermano? A mí eso no me sirve de nada, de hecho lo que me den lo donaré", continua para zanjar que lo que quiere es "justicia".

"Asumo que el camionero que mató a mi hermano por ir mirando el teléfono no va a pisar la cárcel", lamenta, para concluir que de la reforma del Código Penal él ya no se va a "beneficiar", pero entiende que debe "luchar" para que situaciones como la suya "no se vuelvan a producir".