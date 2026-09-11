FECSoria lanza una nueva campaña del Eurocentrín, con un premio de 6.000 euros

Tierno y Sainz. - EUROPA PRESS

SORIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria) y Soriacentro-Centro Comercial Abierto de Soria, con la colaboración de Caja Rural y el Ayuntamiento, ponen en marcha una nueva edición de Eurocentrín, una de las campañas de dinamización comercial con mayor trayectoria en la provincia, que este año volverá a premiar la fidelidad de los clientes con un premio de 6.000 euros para gastar en los establecimientos participantes.

La cita, que este año celebra su XVII edición, ha sido presentada este viernes por el presidente de FECSoria, Adolfo Sainz, acompañado por el responsable del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno. El Ayuntamiento de Soria ha excusado su presencia por problemas de agenda.

La campaña arranca el próximo lunes, 14 de septiembre, y se prolongará hasta el 1 de noviembre. Durante este tiempo, un centenar de establecimientos de toda la provincia repartirán 99.999 boletos entre sus clientes. La campaña tiene alcance provincial.

En esta edición participan 75 comercios de la capital y 25 ubicados en once localidades del medio rural: Almazán, Arcos de Jalón, El Burgo de Osma, Cabrejas del Pinar, Covaleda, Golmayo (C.C. Camaretas), Ólvega, Salduero, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Vinuesa.

El funcionamiento del sorteo mantiene la fórmula de las últimas ediciones, inspirada en el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Todos los boletos del Eurocentrín están numerados, y el cliente debe conservar el boleto que reciba en el establecimiento hasta la celebración del sorteo. El número ganador se conocerá el 9 de noviembre, a las 12.00 horas, en el sorteo público ante notario que se celebrará en FOES.

El resultado se dará a conocer posteriormente a través de los canales de comunicación de FEC Soria y FOES. El poseedor del boleto ganador dispondrá de 15 días para reclamar el premio. El premio mantiene su carácter especial, 6.000 euros, para gastar en una jornada de compras por los establecimientos participantes.

FIESTA DEL COMERCIO

Para FEC Soria, el Eurocentrín es la fiesta del comercio local. Esta acción busca incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y devolver al cliente parte de la confianza que deposita todo el año en el comercio soriano. La campaña pretende favorecer que ese consumo se traduzca en actividad y vida para la provincia.

Sainz explica que "el Eurocentrín es una campaña que los clientes conocen y esperan y permite unir dos cosas, animar las compras en los comercios y agradecer la confianza que los sorianos depositan día a día en el comercio de proximidad".

Desde su creación, FECSoria ha impulsado esta y otras acciones con el objetivo de dinamizar la economía local, premiar la fidelidad de los clientes y poner en valor la profesionalidad y cercanía del pequeño comercio.

El Eurocentrín está organizado por FEC Soria y Caja Rural de Soria, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. La campaña cuenta con la participación de los comercios asociados a FEC Soria y, un año más, también está abierta a otros socios de FOES que quieran incorporarse a la iniciativa.

Toda la información sobre el Eurocentrín está disponible a través del código QR incorporado en los materiales de la campaña, así como en la web de la Federación. En el dorso de cada boleto aparecen también las bases y condiciones de participación.