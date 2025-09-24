La Federación de Hostelería solicita al Ayuntamiento de Burgos que refuerce el plan de antiplagas

BURGOS 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, ha trasladado al Ayuntamiento la necesidad de "reforzar" su plan de actuación antiplagas y hacerla "más intensa y especial" en las calles San Juan y La Puebla, ante la frecuente aparición de roedores en esta zona.

La Federación ha constatado, a través de las empresas de control de plagas que actúan en la ciudad, que en las últimas semanas se han realizado "hasta cuatro intervenciones para erradicar" la presencia de ratas en ambas calles. Estos trabajos de control no sólo se han producido en establecimientos de hostelería, también en locales, comercios o portales.

La categorización de estas incidencias "como plaga" es una consideración que está sujeta "a la propia evaluación de las circunstancias que rodean la presencia de estos animales", indica la Federación en una nota de prensa.

Expertos han trasladado que "no es normal" la presencia de ratas en superficie a la luz del día "o que no huyan de las personas". Seco concluye que, de acuerdo con los profesionales antiplagas, las intervenciones del Ayuntamiento deben ser "rutinarias" y agradece que en estos últimos días se haya actuado no sólo en las calles San Juan y La Puebla, sino también en la zona de Cellophane.