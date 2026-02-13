Feijóo lamenta que Sánchez se quedase fuera de la minicumbre económica de la UE y ve la "decadencia política" de España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura del partido para las elecciones del 15M encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, a 13 de febrero de 2026, en Salamanca, - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se quedase fuera de la minicumbre económica de la UE organizada por Alemania, Italia y Bélgica y ha considerado que es un síntoma de la "decadencia política" de España.

"Cuando ya se permiten el lujo de no contar con la cuarta economía del Euro, cuando los líderes europeos se reúnen sin que le inviten al presidente del Gobierno de España, es cuando nos damos cuenta de la decadencia política en la que vivimos", ha lamentado en concreto el líder nacional del PP que ha considerado que esa ausencia convierte a España en un "paria" en política exterior.

Núñez Feijóo ha tirado de ironía para apuntar a la posibilidad de que los líderes europeos prefieren no contar con Pedro Sánchez y ha apuntado también a la posibilidad de que el presidente del Gobierno no fuese "para inventarse otra distracción". Dicho esto, ha zanjado que es "indiscutible" que tanto España como Europa "estarían mejor sin Sánchez".

"Nuestros socios europeos están casi tan hartos de Sánchez como estamos los españoles", ha concluido el presidente nacional del PP que ha vuelto a reivindicar un cambio en España que, según ha aclarado también, no pasa por hacer lo mismo desde otro lado. En este sentido, ha garantizado que el PP no va a hacer un "sanchismo de derechas".